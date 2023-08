$!La exesposa de Andrés Gustavo Ricci, presunto feminicida de Luz Mery Tristán, ya lo había denunciado antes por maltrato

“Me amenazó que su novia me iba a demandar por ponerla en las redes, la verdad todo esto lo estoy haciendo porque siempre me quede callada, estamos acostumbrados a la violencia desde siempre”, explicó Jaramillo en el mensaje, refiriéndose a su relación con Ricci.

La publicación, que realizó en su Facebook en el año 2017, ha resurgido en medio de la investigación en curso sobre el asesinato de Luz Mery Tristán y arroja luz sobre posibles antecedentes de comportamiento violento por parte del presunto feminicida. Según la exesposa, la relación con Ricci estuvo marcada por episodios de abuso emocional y físico.

Jaramillo señaló en la publicación los maltratos que sufría por parte de Ricci. “Él me pego muchas veces, me prohibía salir con mis amigas, y yo, que es lo peor de todo, lo permitía, me trataba de perra, recibí mucho maltrato de parte de él y yo lo permití, llevo cinco meses tomando pastillas antidepresivas y tratando de recuperarme” expresó la exesposa.