Sin embargo, el pantallazo no es de una noticia real. Se trata de la traducción de un artículo titulado “Trans species man who self-identifies as a deer accidentally shot by hunters” publicado en el sitio de noticias satíricas World News Daily Report en octubre de 2020.

Dicho sitio incluso tiene una advertencia en la que avisa a sus lectores que sus notas no son reales y todo su contenido es basado en la ficción.

Aunque la supuesta noticia ha sido ya desmentida por los portales de 'fact-check' en inglés de agencias como Reuters y AFP, el pantallazo traducido (que compartió María Fernanda Cabal) aún sigue rondando en el ciberespacio y siendo compartido erróneamente.