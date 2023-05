'La Fiscalía es la única que puede adelantar procesos investigativos', Barbosa sobre caso Laura Sarabia

Horas después de que estallara un escándalo en la Casa de Nariño por las presuntas presiones a las que habría sido sometida Marelbys Meza, la exniñera del hijo de la jefe de Gabinete, Laura Sarabia, por la pérdida de un dinero, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se pronunció y calificó las denuncias como "graves".

En una rueda de prensa, el jefe del ente acusador manifestó que su entidad es la única que en Colombia puede adelantar cualquier tipo de investigación.

"Me parece muy grave la denuncia. El día de ayer en la Fiscalía hizo una declaración la persona que está señalando. Esta declaración fue acompañada de una solicitud de protección. La Fiscalía está protegiendo a esta persona e iniciamos los actos de investigación del caso. La única entidad en este país que puede adelantar procesos investigaciones sobre hechos constitutivos de delitos es la Fiscalía General de la nación", afirmó Francisco Barbosa ante medios de comunicación.

Para el Fiscal General, esta es una denuncia demasiado compleja. "No me referiré a ningún comunicado de Palacio de Nariño porque no tienen ninguna validez frente al proceso judicial que se adelanta".

Sobre la prueba de polígrafo que se le practicó a la entonces niñera del hijo de la jefe de Gabinete, Barbosa sostuvo que esta no fue autorizada por el ente acusador pese a que sí se ejecutó en los sótanos de la Casa de Nariño.

Polémica en Palacio

Gran polémica se ha levantado en el país luego de que la exniñera del hijo de la jefe de Gabinete, Laura Sarabia, Marelbys Meza, denunciara ante Revista Semana que fue sometida a prueba de polígrafo y, según ella, a "presiones" después de que en el apartamento de la alta funcionaria se desapareciera un maletín con más de $30 millones.

Según la denuncia de la mujer de 51 años, todo inició el pasado 30 de diciembre, cuando a ella le preguntaron si había cogido el dinero que pertenecía a Sarabia, una de las mujeres más poderosas de la Casa de Nariño.

Al negarse, los miembros de la Jefatura de Protección la habría ido a recoger a su casa para llevarla hasta Palacio de Gobierno y someterla a una prueba de polígrafo, la cual solo se les practica al equipo de seguridad y a los funcionarios.

Sarabia se defiende

Tras conocerse las declaraciones de Marelbys Meza, la jefa de gabinete y 'mano' derecha del presidente Gustavo Petro salió al paso a las críticas y se defendió a través de su cuenta de Twitter, donde aseguró que su familia fue víctima de un robo.

"Mi familia y yo fuimos victimas de un robo. La Fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a Semana. La Jefatura de Protección Presidencial y la Sijin actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley", afirmó Laura Sarabia.

En cuanto a si Meza habría ingresado a Palacio Presidencial sin registro, la alta funcionaria sostuvo que sí existen los ingresos y un consentimiento para someterse al polígrafo.

"Para el polígrafo, uno tiene que firmar un consentimiento y en la prueba está la fecha, la hora, el nombre, su firma, su huella y todo. Es la constancia de que ella lo hizo acá", dijo Sarabia a Semana.

También sostuvo que Marelbys Meza nunca se negó a la prueba. "Ella nunca me dijo: ‘Oye, yo no quiero ir’. Me dijo que estaba dispuesta a hacerlo y así se hizo. No estuve presente y tampoco sé si ella fue o no".

"No denuncio específicamente cuánto (dinero) porque eran unos dólares que tenía ahí y una plata que había sacado. La tenía en una maleta encima del sofá. Lo que referí en ese momento es que no sabía específicamente cuánto era", afirmó a Semana Laura sobre la cifra de dinero que aún permanece en cuestión.

La jefa de Gabinete estima que en ese maletín había más o menos 3.500 o 4000 dólares. "Creo que la denuncia quedó como en 30 y algo así. No me acuerdo en este momento", sin embargo, a Meza las autoridades la habrían acusado de la pérdida de $150 millones.

"Hoy fue un dia lleno se mentiras", estimó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter, luego del escándalo.