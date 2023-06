La Fiscalía revelará este miércoles los resultados de la necropsia al coronel Dávila

Según información dada a conocer en las últimas horas por la Fiscalía, en las primeras horas del día de mañana miércoles 21 de junio se conocerán los resultados de la necropsia del coronel Óscar Dávila.

El Alto funcionario involucrado en el caso de chuzadas a dos mujeres que trabajaban para la exjefe de gabinete, Laura Sarabia, murió el viernes 9 de junio en la noche en su carro, mientras permanecía estacionado cerca de su casa en el sector de Ciudad Salitre, en Bogotá.

Es de recordar que Dávila, en su cargo de coordinador de protección anticipativa de la jefatura de protección presidencial tenía bastante información sobre los presuntos responsables de las ‘chuzadas’ realizadas a las dos extrabajadoras de Laura Sarabia. Por esto, la importancia de aclarar si fue un suicidio u homicidio es necesario para dirigir parte de la investigación en curso.

Tras la muerte del oficial en extrañas circunstancias, varias versiones salieron tras su deceso en el que se habló de suicidio y hasta de amenazas contra el coronel que determinaron en fin de su vida y de paso no contar con una ficha importante para aclarar todas las presuntas irregularidades.

El abogado Miguel Angel del Río, quien habría tenido conversaciones con el coronel para ser su representación judicial en casos judiciales a futuro, calificó a la Fiscalía como el responsable de la muerte de Davila.

“El día de ayer me reuní con el Coronel Dávila, quien me buscó para manifestarme que de la fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían “hasta que corriera sangre”. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame", aseguró Del Río en el momento que se conoció la muerte del oficial.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, junto al ministro de defensa, Ivan Velasquez, han repetido en multiples ocasiones que la muerte del coronel Davila fue un suicidio“El teniente coronel de la Policía, Oscar Dávila, adscrito a la seguridad de la Presidencia de la República ha muerto por suicidio. Cerca a su casa mandó a su conductor por una botella de agua, este dejó su pistola en el asiento y cuando regresó delante de él se suicidó con un disparo en la cien con la pistola que había dejado. No hay más disparos en el lugar”, aseguró el mandatario.

Junto a las investigaciones que se siguen por las irregularidades denunciadas al interior del palacio de Nariño por los escándalos derivados de Laura Sarabia, exjefa de gabinete de Gustavo Petro en el que incluyen ‘chuzadas’ y presunto mal uso del polígrafo. La extraña muerte del coronel abrió una tercera línea de investigación por la Fiscalía.

El ente investigador citó a interrogatorio al abogado Miguel Ángel del Río, tras su cercanía y sus declaraciones tras la muerte del coronel Óscar Dávila.

La entidad también citó a declarar por este hecho al coronel Carlos Alberto Feria, jefe de la Casa Militar de la Presidencia.

Igualmente, están citadas a la exjefe de gabinete de Petro, Laura Sarabia, el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y en la que se esperan nuevos implicados para desenredar el caso