La historia de amor entre la DJ Valentina y su novio gringo

De hecho, las autoridades ya tienen en su poder una prueba reina que lo incriminaría y son los videos de las cámaras de seguridad del barrio Los Cámbulos (Fontibón), en donde se observa cuando, presuntamente, el estadounidense de 35 años arroja la maleta donde encontraron el cadáver de la bella DJ dentro de un contenedor de basura.

Del amor a la obsesión...

Para entender las motivaciones que habrían llevado al gringo a acabar con la vida de la mujer que decía amar, Q’HUBO habló con la mejor amiga de Trespalacios, quien nos contó cómo surgió el romance entre Valentina y John Poulos, quienes tenían planes de matrimonio y hasta estaban viviendo juntos en un apartamento al norte de Bogotá.

Su historia de amor parece sacada de cualquier serie de televisión, pues se conocieron por redes sociales. Él la empezó a cortejar y a llenarla de palabras lindas hasta que llamó su atención, comenzaron a hablar y el gringo, llevado por la belleza de la joven DJ, quiso viajar a Colombia para conocerla y así fue como llegó en enero del año pasado a Bogotá.

Tras pasar varios días junto a la joven, viajar y estar juntos, John se devolvió a Estados Unidos convencido de que había conocido al amor de su vida.

“Él vino a Colombia, se conocieron, viajaron, compartieron tiempo juntos y la enamoró. Era caballeroso, relajado, tranquilo y detallista. Nunca se escuchó una queja por parte de ella hacia él. Todo iba a la perfección”, le dijo ayer a Q’HUBO la mejor amiga de Trespalacios.

En mayo el gringo volvió a venir, esta vez estuvieron unos días en Bogotá y luego se fueron para México, visitaron el DF y estuvieron en Cancún. Nuevamente Valentina se sintió feliz y continuó expresándole al sujeto de 35 años que quería vivir muchas cosas con él.

“Fue tanta la conexión que ambos sintieron que él volvió a Colombia en septiembre. Ella estaba con una amiga y estuvieron los tres todo el tiempo, él era un caballero y de eso no habían dudas. Incluso, él no hablaba mucho español ni ella entendía tanto inglés, pero eso no fue impedimento para que tuvieran un noviazgo normal”.

En noviembre, Poulos volvió a visitar a Valentina, esta vez le dijo que quería casarse con ella, se comprometieron y se devolvió al estado de Florida (EE. UU.), donde vivía, con la promesa de viajar en enero con todas sus pertenencias para organizar la boda y montar acá un negocio juntos, pero los planes cambiaron radicalmente.

Los celos y el investigador...

Según relató la amiga de Valentina, algunas situaciones empezaron a despertar un mal presentimiento sobre la relación en la joven, pero ella no les prestó atención, pues alcanzó a “normalizar” los celos obsesivos y lo controlador que en algunas ocasiones era John con ella.

“Habían cosas raras en él, pero no lo notamos ni pensamos que fuera algo tan extremo. Él la celaba mucho, comenzó a reclamarle por los seguidores, por lo que le escribían y hasta por hablar con hombres, aunque por su trabajo como DJ obvio que tenía contacto con hombres, pero él nunca lo entendió”, dijo la amiga.

Los celos de John y la desconfianza lo llevaron a contratar un investigador privado en diciembre para que siguiera a Valentina. Ella se enteró porque él mismo se lo confesó.

“Él un día la llama y le dice que contrató a un investigador y empieza a mandarle fotos en las que se ve ella con otra amiga en diferentes lugares. Las fotos fueron tomadas de lejos, pero se observa claramente lo que hacen”, continuó.

John llegó a Colombia el pasado 19 de enero a cumplir su promesa: casarse con Valentina. No obstante, la joven fue asesinada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. De acuerdo con Medicina Legal, la joven luchó por su vida, pero fue asfixiada y golpeada hasta que sus fuerzas se agotaron y murió.