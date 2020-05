La historia de una santandereana que sobrevivió al Covid-19 en Nueva York

Foto: Foto suministrada por Natalia de la sala de urgencias donde estuvo internada

Comenzó la pesadilla

No obstante, pocos días después volvió a sentirse indispuesta. Ardor en la garganta, fiebre y mucho dolor en el resto del cuerpo. Pensó que era una recaída. Por eso no le prestó mayor atención.

Con el pasar de los días, la situación empeoró. Ya no aguantaba más, por eso se fue al médico a ver qué era lo que sucedía. Tras unos primeros diagnósticos, le dijeron que las pruebas habían salido negativas para Covid-19. Eso la tranquilizó un poco. También le descartaron influenza y estreptococo. Aun así le pidieron que se aislara para prevenir nuevos contagios.

Sin embargo, cada día se sentía peor. Ya no podía respirar. “Me desperté con un dolor en la costilla izquierda como si me hubiera golpeado. Una doctora amiga me sugirió que me tomara una radiografía. Ese día me diagnosticaron neumonía”, dijo Natalia.

Pero la joven santandereana de 32 años estaba segura que la situación era mucho más grave. “En el momento en que la doctora dijo que era, una parte de mi sabía que todo no iba a terminar ahí, que algo más pasaba. Esa noche el dolor en las costillas fue algo que no había sentido antes y en cierto punto pensé que algo malo iba a pasar”. Le practicaron otras dos pruebas de Covid-19 y ambas resultaron negativas.

Natalia, quien vive sola en Nueva York, describió lo que vivió esos días aislada en su casa. “El dolor era muy fuerte, no podía respirar. Tenía fiebre y me dolía todo el cuerpo. Aun así tenía que levantarme y prepararme la comida, ir al mercado, tratar de limpiar. Estar aislado es muy duro”.

El hospital, creyó que no sobreviviría

Se sentía tan ahogada que decidió ir a Urgencias una vez más. Debido a la gravedad de su estado y la insistencia de Natalia fue remitida a un Hospital de mayor complejidad en Nueva York. Allí, apenas llegó, la enviaron al área exclusiva para pacientes con Covid-19, a pesar de que las pruebas decían lo contrario. Eso salvó su vida.

“La sala estaba en máxima capacidad, sentí que mi mundo colapsó, sufrí un ataque de ansiedad. No sabía que iba a pasar, fue un momento muy duro, me sentí tan vulnerable y sola. Luego me colocaron en un cubículo cubierto de plástico para personas con Covid-19. Allí nadie se te acerca, te hablan por una ventanita. Mucha gente grita del dolor, tose o está entubada, no se puede hacer más”, dijo Natalia. Días después en ese mismo hospital usaron un camión para poder trasladar los cadáveres de las personas que fallecieron por coronavirus.

Varios d vivir la experiencia más aterradora de su vida, el médico le dijo que el tratamiento podía seguirlo en su casa, que podía irse y que era mejor hacerlo para no estar tan expuesta al virus. Solo debía regresar si volvía aumentar la fiebre.

El dolor en los pulmones continuó por alrededor de 4 días. Pero su temperatura se mantuvo estable. Tras varios días en casa, la enfermedad desapareció. Natalia se había recuperado con éxito.

Una nueva oportunidad de vivir

Antes de dar superado por completo el contagio volvió a realizarse una prueba de anticuerpos contra el Covid-19. Para su sorpresa, salió positiva. Ella consultó a un experto que le dijo que quizás las pruebas que le hicieron estuvieron mal tomadas o mal manejadas.

“Cuento mi historia para que por favor tomen consciencia. Esto no es una gripa, esto es algo que hasta que no se tiene un caso de cerca, no nos damos cuenta de la gravedad y las consecuencias que puede traer. Por favor quédense en casa. No expongan a sus seres queridos ni contribuyan a la propagación. Esto te puede matar. Uno se puede morir”, concluyó Natalia.

Ahora la joven santandereana siente que la vida le dio una nueva oportunidad y no piensa desaprovecharla. Luchará por cumplir sus sueños, mientras espera que más gente tome conciencia sobre el Covid-19.