La historia del vigilante que murió tras balacera con un asaltante

Con desconcierto, incertidumbre y pánico, varios habitantes del barrio Niza observaban el momento del levantamiento del cadáver de Raiquet Samuel Machado Sánchez, quien aparece grabado en un video en el momento en que llega y ataca, por la espalda, al vigilante Miguel Ángel García Naranjo. Tras un intercambio de disparos, ambos murieron.

Los hechos se presentaron este martes, en la calle 24N con avenida 18E del barrio Niza, a la entrada de un establecimiento de belleza, donde Miguel Ángel, de 22 años, llevaba su primer día de trabajo en ese lugar. El guarda estaba sentado junto con un comerciante, mientras algunas mujeres permanecían dialogando a un costado.

Hacia las 11:15 de la mañana Raiquet Samuel arribó al lugar. Al parecer, con un cómplice que lo esperaba en una motocicleta.

En un primer momento, el celador observa cómo su homicida camina por la calle sin levantar sospecha, sin embargo, en cuestión de segundos, el hombre saca un arma, se acerca y lo amenaza mientras, al parecer, intenta robarle el arma de dotación.

El vigilante, sin dudarlo, confrontó a Raiquet Samuel, pero este le propinó un disparo en el pecho y al ver que no cumplió su cometido emprendió la huida.

Según se observa en el video, Miguel Ángel alcanzó a sacar su arma y disparó en varias ocasiones contra su agresor mientras corría. Debido a los impactos que le asestó, el presunto delincuente se desplomó a 10 metros de distancia.

El cómplice, al ver lo ocurrido, se acercó hacia su compañero para sacarlo del lugar, pero al verlo desplomarse en frente suyo, huyó del barrio sin Machado Sánchez, quien falleció pocos segundos después de caer.

El vigilante, luego de observar caer al antisocial, se sentó en una esquina del local agonizando por la gravedad de la herida.

Las personas que estaban en el establecimiento llamaron a las autoridades y a una ambulancia para auxiliar a Miguel Ángel, quien alcanzó ser ingresado a la clínica Medical Duarte, pero no sobrevivió debido a las heridas y murió minutos más tarde.

La Policía busca al motociclista y a la vez revisan cámaras de seguridad para conocer cuál fue su ruta de escape.

No hay claridad

Una fuente judicial, cercana a las pesquisas, explicó que todavía no hay un motivo claro del acto delictivo, pues el hombre que estaba sentado al lado del vigilante, era el dueño del local.

“Aunque en el video se ve que el delincuente va por el arma del vigilante, no se sabe si lo hizo porque era la única persona que podía evitar el robo al establecimiento comercial. Todo es materia de investigación”, explicó.

La Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brihno) adelantó el levantamiento del presunto delincuente y entre comentarios y rumores, los vecinos del barrio, volvieron a entrar en sus viviendas, no sin antes expresar sobre la reinante inseguridad.

“Ay no... esto da mucho miedo, justo salí a comprar unas cosas al supermercado y me encuentro con tremenda escena tan trágica, ya no puedo ni estar tranquila en mi barrio. Muy triste por lo del muchacho vigilante”, dijo una vecina.