La historia detrás de la mujer que hablaba de una ‘hecatombe’ y 30 mil contagios

La mujer, que se hace llamar Luz Bea en Facebook, borró de su perfil dicho video, así como otros que publicó en las horas posteriores, ya con un tono menos alarmante y en donde incluso ofreció disculpas por el tono y por crear pánico, pero en donde insistía en la necesidad de medidas más drásticas para controlar la propagación del coronavirus y que la población cumpla con las disposiciones.

En el video la mujer aseguraba que se venía una hecatombe, pues ya había 30 mil contagiados, y que el Presidente Duque ya sabía de esto y el sistema de salud iba a colapsar pues no estaba preparado.

El polémico video fue publicado el pasado 20 de marzo, horas antes de que el Presidente Iván Duque anunciara a todo el país la declaratoria de aislamiento preventivo obligatorio. Fue visto por miles de personas, entre ellos Jaime O., que alcanzó a tener 22 mil reacciones y 90 mil compartidos en su post del video.

Esta es la historia y su explicación

Luz Bea es el nombre de usuario que maneja la mujer en Facebook. Por medio de esta red social publicó un video de 20 minutos y 37 segundos de duración, en el que realizaba declaraciones alarmantes acerca de la situación que enfrenta el país con el control de la pandemia.

Durante su discurso la mujer se contradice varias veces. Desde el minuto 0:00 hasta el 5:00, la mujer realiza diferentes afirmaciones alarmantes, entre ellas:

1- “El ministerio de Sanidad, en este momento, le acaba de informar al presidente que esto es una hecatombe, que ya van más de 30 mil contagiados en Colombia”.

2- “A partir de mañana van a cerrar transportes, van a cerrar registradurías, van a cerrar todo, todo. Van a cerrar todo, todo, porque ya saben que esto se les ha ido de las manos”

3- “El gobierno en este momento ya sabe que esto va a ser una hecatombe, lo acaba de recibir, lo acaba de recibir, información de última hora”.

4 - “Acaban de salir los alcaldes de la Registraduría y si es mentira que me parta un rayo”.

5- “En este momento os digo que hay una gran población contagiada en Colombia y no lo sabe”.

Luego, desde el minuto 5:00, afirma algo diferente:

1- “Colombia, entera, meteros en vuestra casa. El Ministerio de Sanidad acaba de decirle al presidente de la República de Colombia que ellos no pueden hacer frente a esta catástrofe y que en este momento, de aquí a una semana se esperan 30 mil contagiados”.

2- “Señores, nosotros en diez días llevamos 19 mil. En Colombia se esperan 30 mil. Estamos hablando de unas cifras que dan miedo”

Después, desde el minuto 5:48, habla que su familia se encuentra en Colombia y agranda la predicción:

1- “Estoy hablando de cifras para que os hagáis una idea, para que os hagáis una idea. Las cifras son estas: Nosotros en diez días en España llevamos 19 mil contagios. En Colombia, en este momento, el Ministerio de Sanidad está hablando que de aquí a una semana ellos van a superar las 30 mil personas, 30 mil, 30 mil personas”

En medio del desespero, durante el resto del video advierte que Latinoamérica, en especial Colombia, no están preparadas para esta situación pues el sistema sanitario no es apto y le pide al presidente declarar el toque de queda nacional (horas después se decretó el aislamiento preventivo obligatorio).

Además, afirma que tanto el alcalde de Montería, como el gobernador de Córdoba saben de esta situación.

Desde el minuto 10:46 se dirige a alguien de nombre “Katherin” y predice una cifra de muertos mayor a la cifra de contagios que dio en un principio:

“Katherin, esto no se trata de las personas que trabajan, escuchame, yo sé que eso es una preocupación, pero en este momento, si la gente sigue en la calle, no van a morir 80 mil personas, estamos hablando que pueden llegar a morir 380 mil personas”

La aclaración y posterior disculpa

“La grandeza de un ser humano está en la capacidad que tiene para reconocer sus errores y para enmendarlos”: Luz Bea

El video se hizo viral, a punto que la mujer hizo más transmisiones en su perfil, pero estas fueron eliminadas de la red social el día 22 de marzo. En una de las transmisiones eliminadas, que dura alrededor de dos horas, la mujer pidió disculpas públicas al presidente de la República, dijo que aunque no se “echa para atrás”, su comportamiento debía ir acorde a su discurso.

“Cuando estás en una situación de miedo, pánico y desespero, no sabes cómo reaccionar”, expresó.

“A lo mejor a muchos les parece que yo creo pánico, y quiero deciros que sí, posiblemente, pero os aseguro y os acordaréis de mí que yo prefiero crear este pánico para que la gente se encierre en su casa”, fueron algunas de las declaraciones de la mujer que ya no están en línea.

Reiteró que las cifras que mencionó son cifras a las que podría llegar el país si no se siguen las medidas de precaución. Sin embargo, en el poco tiempo que estuvo en línea este video no tuvo tanta difusión como el anterior.

Vanguardia trató de contactarse con esta mujer, pero no fue posible.

Cabe destacar que luego de la publicación del video original, el Presidente Iván Duque decretó la medida del aislamiento preventivo obligatorio, que busca precisamente ralentizar la propagación del virus, disminuir el ‘pico’ de casos confirmados y evitar que colapse el sistema de salud.

De igual forma, se han tomado medidas como la creación del FOME (Fondo de Mitigación de Emergencias), para tener recursos para atender la crisis y se decretó el Estado de Emergencia.

Para que algunas de estas medidas sean eficientes, es necesario, como decía la mujer en el video, que se cumplan las disposiciones por parte de la ciudadanía.

El aislamiento físico, sumado a estrategias como lavarse las manos periódicamente, es la recomendación de los expertos y la Organización Mundial de la Salud para mitigar el impacto del COVID-19, mientras se prepara una vacuna o un tratamiento más efectivo.

¿‘Fake News’ sobre el coronavirus?, nosotros lo chequeamos

Recuerde que no toda la información publicada en Internet es verdadera y en redes sociales circulan muchas noticias falsas. Por ello, lo recomendable es no compartir todo lo que nos llega y verificar primero las fuentes oficiales para no caer en la desinformación y causar pánico colectivo.

Los ciudadanos que tengan conocimiento de alguna publicación sospechosa sobre coronavirus que esté circulando en redes sociales o Internet, puede escribirnos a la línea de WhatsApp 314 3600052 o enviar un correo electrónico a noseapingo@vanguardia.com.

También pueden llamar al teléfono 6300700, extensión 1103, o escribirnos a través de los canales de contacto de Vanguardia.com como Twitter (@vanguardiacom), Facebook e Instagram.