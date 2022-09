La hora del hurto: entre las 7:00 y las 8:00 de la noche es donde más roban celulares en Colombia

Así lo revela el Reloj de la Criminalidad III, un informe presentado por la Corporación Excelencia en la Justicia en atención a los hechos de inseguridad que persisten en Bogotá y en varias ciudades y regiones del país, con base en los registros delictivos incorporados en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional con corte al 30 de junio de 2022.

Los hallazgos de este informe revelan, por ejemplo, que cada hora se registran 18 hurtos de celulares en el país, siendo las 7:00 p.m. y las 7:59 p.m. las horas donde más se presentan casos y los viernes y los sábados los días más preocupantes. Esta cifra representa un aumento de casos en comparación con el año pasado.

“El hurto de celulares presentó en el primer semestre de este año un aumento del 6%, en comparación con el mismo período del año anterior: así, mientras que en 2021 se presentaron 72.798 casos, un promedio de aproximadamente 404 hechos diarios que equivalen a 17 por hora, en 2022 se registraron 77.136 hechos de este tipo; es decir, 429 casos diarios o, en promedio, 18 por hora”, alerta este informe.

En esta misma línea se encuentra el robo de motocicletas. 15 de ellas son hurtadas en el país, la mayoría de ellas entre las 7:00 p.m. y las 7:59 p.m con arma de fuego o llaves maestras. Esto refleja al igual que en el robo a celulares un aumento de casos en el país.

“En el primer semestre de 2021 se presentaron 16.103 robos, un promedio de aproximado de 89 casos o 1 cada 16 minutos, pero en 2022 se registró un incremento del 8% al ocurrir 17.402 robos, que corresponden a 97 casos diarios o 1 cada 15 minutos”, dice el informe.

Otro de los delitos que aumentó es la violencia intrafamiliar con un 9%. Esto porque en el primer semestre de 2022 ocurrieron 68.217 hechos, lo que se traduce en un promedio de 379 sucesos diarios o, en promedio, 16 por hora, a comparación de los 62.340 incidentes que se presentaron el año pasado.

La mayoría de estos hechos se presentan entre las 12:00 a.m. y las 12:59 a.m., entre las 10:00 a.m. y las 10:59 a.m. y entre las 3:00 p.m. y las 3:59 p.m., destacándose la primera hora con 271% más casos en comparación al promedio.

Disminuyeron pero las preocupaciones continúan

El informe también revela que la cifra de homicidios se redujo un 3% en el país. Esto porque en 2022 se registraron 6.617 homicidios, es decir un promedio de 37 hechos diarios o un asesinato cada 39 minutos y en 2021 ocurrieron 6.807 casos.

Este delito en el primer semestre de este año se concentró entre las 8:00 p.m. y las 8:59 p.m., entre las 7:00 p.m. y las 7:59 p.m. y entre las 9 p.m. y las 9:59 p.m., horas en las que se presentaron 83%, 74% y 67% más casos en comparación al promedio respectivamente. Los sábados y los domingos se registraron, en promedio, 54% más casos en comparación a cualquier otro día de la semana.

Frente a los delitos sexuales este informe revela que aunque en 2022 las cifras disminuyeron un 7.9% en comparación con el primer semestre de 2021, entre las 12:00 a.m. y las 12:59 a.m. se presentaron 329% más agresiones de este tipo, en comparación al promedio. También se recalca una mayor frecuencia de estos hechos en las franjas de 8:00 a.m. a 8:59 a.m. y de 10:00 a.m. a 10:59 a.m.

En relación con el número de casos, en el primer semestre de 2021 se presentaron 17.383 hechos, esto es, 97 incidentes diarios aproximadamente o 1 cada 15 minutos, mientras que en 2022 ocurrieron 16.005 hechos de este tipo en los primeros seis meses del 2022, es decir, un promedio de 89 casos diarios o 1 cada 16 minutos.