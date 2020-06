"La informalidad en el país es insostenible, urge la reforma laboral": Vicepresidenta

“Vemos gente atrincherada que no quiere cambiar nada y no le importa que haya un 50% de colombianos en la informalidad, que están en la calle, que tienen un ingreso precario, que no tienen, desafortunadamente, seguridad social. Yo creo que aquí no debe haber temas tabúes, sí creo que tenemos que hacer reformas serias en donde la academia tenga también una voz, en donde el sector empresarial la tenga, en donde, por supuesto, los sindicatos también participen”, dijo la vicepresidenta.

Ramírez agregó que la informalidad en el país es insostenible porque es imposible para los empresarios colombianos poder contratar en las condiciones actuales. Dijo que necesitan un modelo más flexible para vincular a más personas que lo necesitan.

En relación a la informalidad, la vicepresidenta señaló que el Gobierno viene trabajando en los protocolos para que este tipo de trabajadores pueda salir a las calles debido a que son conscientes de que muchas de esas personas, pese a que reciben el subsidio de Estado, necesitan ingresos para poder sostener a sus familias.

De esta manera, se está contemplando la posibilidad de que puedan retornar a sus oficios con todas las medidas de bioseguridad, tales como tapabocas y caretas. Dijo que serán las alcaldías las encargadas de suministrarles estos implementos, si es posible, con ayuda del Gobierno nacional.

“Nadie escogió estar trabajando en la calle porque le parezca más chévere, es porque esa fue, desafortunadamente, su única opción, por eso nuestro trabajo tiene que ser formalizarlos, orientarlos y capacitarlos”, manifestó la vicepresidenta.

El pronunciamiento lo hizo la mandataria en el marco de la socialización de la estrategia del Gobierno para para promover, financiar y apoyar el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres en Colombia.