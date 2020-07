“Si hablo ahora es porque yo quisiera que se hiciera justicia. No tengo cómo, pero yo sé que de pronto esto sí sirva para eso”: estas son las palabras de 21 mujeres que junto con la Corporación Humanas entregaron información a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sobre abusos sexuales en el marco del conflicto armado en la región del Catatumbo en Norte de Santander.

Después de callar tantos años, quisieron hacer visible su dolor y lo que padecieron. Lo expusieron en un informe entregado este jueves a la justicia transicional con el que buscan esclarecer los vejámenes a las que fueron expuestas, y con el que pretenden soltar el peso que cargan.

Sus victimarios, según exponen en el documento, fueron los miembros de las entonces Farc-EP y el Ejército Nacional.

Este último en días atrás se ha visto envuelto en escándalos por abusos sexuales a niñas indígenas en el territorio nacional.

En el informe se documentaron 23 casos de violencia sexual que ocurrieron a 21 mujeres, es decir, que dos de ellas fueron víctimas en más de una ocasión.

Algunas de estas mujeres además fueron vulnerables ante otras violencias relacionadas como desplazamiento forzado, amenazas, intentos de reclutamiento y utilización de menores de edad en el conflicto armado.

De acuerdo con el informe que hoy reposa en los despachos de los magistrados de la JEP, los hechos sucedieron entre los años 1991 y 2016 y tuvieron lugar en 10 municipios de Norte de Santander: seis de ellos ubicados en Ocaña, Convención, Tibú, Sardinata, El Tarra y la Playa de Belén y cuatro en la zona central de Cúcuta, Lourdes, Cucutilla y El Zulia.

El rango de edad que tenían las mujeres en el momento de los hechos era de 10 a 43 años, una tercera parte de las víctimas eran de 7 a 21 años, sin contar que también fueron agredidas siendo menores de edad, entre los cinco y 17 años.

“Estas marcas son imborrables porque eso fue en el 94, ya ve, más de 20 años. Pero a mí me duele igualito, creo que me duele más que el primer día porque el primer día yo no visualicé sino el dolor del cuerpo, pero ahora me duele aquí, me duele el corazón”, señaló una de la mujeres que presentó el informe.