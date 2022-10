La mayoría de tierra está ocupada: director de la Agencia Nacional de Tierras

El presidente Gustavo Petro ha asegurado que empezará a cumplir la entrega de tres millones de hectáreas a campesinos sin tierra que está prevista en el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Farc.

Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, será uno de los principales responsables de cumplir con ese propósito.

En entrevista con Colprensa, asegura que los 1,7 millones de hectáreas que, de acuerdo con el gobierno anterior, estaban disponibles para ese fin, no están caracterizadas y, por ende, no se conoce su situación jurídica, y, según cree, la mayoría están ocupadas.

Vega habló además de la labor que está adelantando la entidad para construir un inventario de baldíos en el país.

Hay personas que comparan lo que pasa con los baldíos, con los bienes de la SAE, pues no existe un inventario total y muchos predios pueden quedar irregularmente en manos de particulares. ¿Qué ha encontrado usted en estos primeros días?

La agencia ha construido un mapa nacional sobre la informalidad de tierras que es el menor margen de error sobre baldíos. El país nunca ha tenido un mapa de baldíos, no se ha hecho. Lo que hay es un mapa de la informalidad. Estamos mirando y acercándonos a través de eso a un mapa de baldíos.

La agencia tiene registrados un poco más de dos millones de hectáreas que corresponderían a 15.000 baldíos. ¿Esa cifra debería ser mayor?

Lo que tengo claro es que aquí hay 1.700.000 hectáreas de predios ingresados al fondo que se creó en el año 2016 y no están caracterizados. Lo que creemos es que la mayoría están ocupados.

¿Qué dificultades han encontrado en esos predios?

La dificultad que hay es que no sabemos la situación jurídica de esos predios. No es que no sean aptas para cultivar, el problema es la caracterización, si ahí hay personas habitando, si tienen potreros, si tienen cultivos, si tienen ganadería, cuántas personas son, si el predio tienen hipotecas, o procesos de restitución de tierras, etc.

¿En este gobierno, a cuántas hectáreas adjudicadas aspiran a llegar en total?

El presidente Petro ha dicho que hay que cumplir el acuerdo de paz. El acuerdo de paz dice que deben entregarse 3 millones de hectáreas a gente que no tiene tierra o la tiene de manera insuficiente.