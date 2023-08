La mentira que Nicolás Petro le dijo a Day Vásquez para conseguir el contacto de Laura Ojeda

Pese a que la Fiscalía habló de unas cuotas burocráticas en el antiguo Ministerio del Interior, en cabeza de Alfonso Prada, el propio Nicolás Petro desmintió que se hayan acordado dichos "cupos" y dijo que esa fue una mentira que le dijo a su exesposa Day Vásquez, para conseguir el contacto de Laura Ojeda, hoy su pareja sentimental.

"Hay personas que aparecen ahí (mapa de poder), pero realmente no han tenido ninguna participación. Una de esas personas es Prada. Te quiero decir, y va a sonar feo y van a decir 'Nicolás es un hp', pero es la verdad. Yo le inventé a Daysuris que me habían dado unos cupos para que ella me pasara una hoja de vida de una abogada que era amiga suya. Para tener el contacto de ella. Es la realidad", dijo Nicolás Petro en entrevista con Semana.

Las declaraciones del hijo del Presidente de la República se dieron luego de que la misma Day Vásquez confirmara que, tras una reunión que habrían sostenido Nicolás Petro y Alfonso Prada, hoy exministro del Interior, se acordaron 10 cuotas burocráticas en esta cartera para personas cercanas al exdiputado del Atlántico.

Sin embargo, dicha versión fue desmentida por el mismo Nicolás Petro, quien dijo que la mentira fue para acceder al contacto de Laura Ojeda, quien en el pasado fue la mejor amiga de Day Vásquez, y quien hoy en día es la pareja sentimental del exidputado y espera un hijo de él.