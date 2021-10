La muerte de Laura Melissa en Bocagrande pasó de suicidio a homicidio

Las investigaciones por la extraña muerte de Laura Melissa Caballero Montaño, ocurrida en un edificio en Bocagrande, el pasado 14 de agosto, han dejado su primer resultado.

Daniel Caballero, padre de la joven (23 años) aseguró que el caso cambió de tipificación, al pasar de suicidio, que fue la versión que entregó el extranjero que estuvo por última vez con Laura en ese apartamento, a un posible homicidio.

“Aún falta, porque esto debe ser tratado como un feminicidio agravado por haber sido drogada, puesta en total estado de indefensión y ser asesinada”, dijo Daniel Caballero, quien asegura que se enteró de esa situación ante el seguimiento que él mismo le hace al proceso.

Lo triste es que mientras esas investigaciones avanzan, el temor se ha apoderado de Daniel en los últimos días ante cinco llamadas a su celular para amenazarlo de muerte.

“Presumo quienes sean, pero sin pruebas no se puede señalar a alguien directamente. Lo que si puedo decir es que en virtud a que he hecho las denuncias públicas, y que he dado a conocer la verdad a la opinión pública buscando y exigiendo justicia, he recibido cinco llamadas en las que me amenazan de muerte si no guardo silencio y me quedo quieto al respecto de la verdad sobre el asesinato de mi hija”, manifiesta Caballero.

“Yo soy ingeniero, trabajo desde hace más de 32 años en la empresa de telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y no tengo enemigos. Todo esto tiene origen en el asesinato de mi hija y hasta ahora en mi vida es la primera vez que recibo amenazas”, agrega el papá de la estudiante de lingüística.

Contra “desconocidos”

Aunque la muerte de Laura Melissa ya es indagada como un posible homicidio, las investigaciones por lo pronto son contra “desconocidos” porque formalmente no ha sido vinculado alguien directamente y no hay certezas todavía con fundamento para relacionarlo a esas averiguaciones.

Daniel Caballero ha dicho desde un principio que deben investigar al extranjero en cuyo apartamento hallaron el cuerpo de Laura Melissa esta tarde del sábado 14 de agosto.

“Cómo es posible que ha pasado mes y medio y de la Fiscalía nadie me ha llamado y no esté detenido el único sospechoso, que es ese norteamericano que era el único que estaba en el lugar de los hechos con mi hija.

“Cómo es posible que estando en el sitio del crimen lo ayudaron a salir del sitio y hasta la fecha se desconoce su paradero, por qué no lo arrestaron y lo presentaron ante un juez de Garantías como sospechoso”, manifiesta el padre de Laura Melissa.

¿Qué pasó?

Laura Melissa era bogotana y la hallaron ahorcada en el apartamento 13B del edificio Calamarí, en Bocagrande.

Su papá aseguró que la necropsia realizada por peritos forenses reveló que a su hija le hallaron rastros de Clonazepam, escopolamina (burundanga) y anfetaminas. Para él, esa es una prueba suficiente de que a su hija le suministraron esas drogas para “inhabilitarla y así evitar que se defendiera de un ataque”.

La versión que conoce Daniel es que Laura y su hermano habrían entablado una relación de negocios con el estadounidense y ella se habría interesado porque invertía en Bitcoin.

En la noche del viernes 13 de agosto, Laura llegó al apartamento del extranjero porque este la había citado para seguir explicándole sobre el negocio de las criptomonedas. Al día siguiente su cuerpo lo hallaron en la sala, tendido boca arriba. Era la 1:30 de la tarde del sábado.

La versión del extranjero es que la encontró suspendida en el baño y la auxilió, pero al ver que no reaccionaba llamó a la Policía.

“Ella no era prostituta, ni drogadicta, ni tenía ningún motivo para suicidarse; era una niña con muchos sueños, ilusiones y planes, y me tenía a mi”, puntualiza Daniel.