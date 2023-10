La narrativa y estrategia que implementó Daniel Quintero durante su paso por la Alcaldía de Medellín

Una afirmación difundida desde campaña y que repitió hasta el cansancio, incluso en el video que colgó hace unas horas para explicar su renuncia, fue que se presentó a la alcaldía para luchar contra la corrupción del empresariado tradicional que había saqueado la ciudad a través de grandes obras como Hidroituango, cuando la realidad es que hasta ahora no ha habido autoridad que demuestre robos en ese proyecto, y en cambio no ha habido administración en los últimos tiempos más cuestionada por líos de corrupción que la de Quintero.

Desde el comienzo se ha hablado del presunto cobro de comisiones del 10 y hasta del 20% por asignar contratos y el hermano del alcalde, Miguel Quintero, fue mencionado por un testigo ante la Fiscalía por supuestamente haber pedido una coima por la venta del lote de Carabineros, en un negocio que finalmente no se realizó.

No solo hay indagaciones administrativas y disciplinarias por poner el aparataje de la Alcaldía al servicio de amigos y de su movimiento político, sino otras en el campo penal.

Existen evidencias de que nada está más alejado de la realidad que la naturaleza independiente de Quintero, pues este no solo inició su camino en la política de la mano de políticos de viejo cuño -fue gerente de iNNpulsa y viceministro de las TIC cuando el ministro era David Luna (Cambio Radical).

Las encuestas hacen evidente que aun con toda la maquinaria del presupuesto público de Medellín usado a su antojo, Quintero no logró posicionar esa narrativa de mártir y héroe, pues su descenso en la popularidad fue estrepitosa, hasta ubicarse en un 65 por ciento de desaprobación de los ciudadanos a su imagen, según la encuesta de Invamer Poll de agosto pasado.

Lastre en vez de salvador en Hidroituango

Quintero ha repetido que fue él quien logró que la aseguradora Mapfre pagara 4 billones de pesos de una póliza por los daños en el complejo Hidroituango.

Lo real es que él, más que un artífice, fue un obstáculo para ese reconocimiento económico, porque se empeñaba en buscar que se condenara a los constructores, dentro de la pelea que ha tenido casada con los empresarios tradicionales de Antioquia, alegando que habían incluso bajado la calidad de los materiales, una afirmación suya que no sustentó con pruebas.

El acuerdo para que la plata se desembolsara, resolviendo de paso un lío en la Contraloría que tenía en vilo la continuidad del proyecto hidroeléctrico, fue producto de la gestión del propio presidente Iván Duque con los directivos de Mapfre, y que incluyó hasta un encuentro con el CEO de esa compañía, Antonio Huertas Mejía, aprovechando la presencia del mandatario en Madrid para una cumbre.

Contradicciones en la venta de Une-Tigo

Quintero llegó hasta a calificar de “sinvergüenzas” y “ladrones” a los concejales que se opusieron a la venta de las acciones que el Distrito tiene en la empresa de telecomunicaciones Tigo-Une.

Por eso arremetió en redes sociales contra ellos y contra líderes de opinión que contrariaban sus deseos debido a que desconfiaban del uso que le daría a los recursos resultantes de la transacción.

Además, no solo él sino sus subalternos, cada que una comunidad se acercaba a reclamar por el incumplimiento de algún programa, recalcaba que no se podría hacer sin los recursos de la venta. La verdad es que, por una parte, esta es la administración que más recursos ha tenido en varias décadas (alrededor de $8 billones) y que no es claro en qué se han invertido. Además, había contradicción porque mientras tanto, EPM sustentaba que la plata sería para un proyecto estratégico.