La ofensiva con la que la Fiscalía y la Policía capturaron 219 personas

Los operativos, adelantados por la Policía y la Fiscalía, se llevaron a cabo en todo el territorio nacional, pero la ofensiva más grande fue en Bogotá. Allí se desarticularon cuatro organizaciones criminales que delinquían en varias localidades.

De acuerdo con Carmen Torres, directora de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, “hace algunos meses comenzó a identificarse una nueva modalidad de extorsión y estafa denominada, falsa encomienda internacional, en la que personas resultaban asaltadas en su buena fe. Los criminales identificaban a víctimas que mostraban en redes sociales, sin restricción alguna, evidencias de tener familiares o amigos en el exterior, a los cuales suplantaban de manera hábil a través de las mismas redes o por mensajería instantánea. Posteriormente, los falsos allegados pedían el favor de recibir una supuesta mercancía en Colombia”.

El reporte de las autoridades da cuenta de que los presuntos delincuentes contactaban luego a los ciudadanos engañados y haciéndose pasar como empleados de empresas de envíos internacionales y autoridades aduaneras, les pedían dinero para supuestamente, “legalizar” las encomiendas que incluían elementos como divisas no reportadas, todo a cambio de evitar problemas judiciales. En medio de la angustia, terminaban accediendo a las pretensiones.

“Un equipo interdisciplinario, conformado por personal de inteligencia, investigación criminal y Cibergaula, logró descifrar el accionar de estos delincuentes: internos del patio cuatro del centro penitenciario y carcelario La Modelo eran los encargados de efectuar las llamadas extorsivas para exigir cantidades entre uno y tres millones de pesos”.

Así cayeron tres miembros de la agrupación delictiva ‘La Red’ en operativos simultáneos llevados a cabo en las localidades de Engativá, Kennedy y Bosa. “Hoy responden ante la justicia por el delito de extorsión, tras ser denunciados por al menos 26 víctimas. Los internos ya habían sido notificados de una nueva imputación en una primera fase de la operación”.

También en Bogotá se asestó otro importante golpe, esta vez contra una banda delincuencial autodenominada ‘Los Chamos’, teniendo en cuenta que dos de sus integrantes son de nacionalidad venezolana. Adelantaban su actividad delictiva en el sur de la capital, especialmente en las localidades de Kennedy y Bosa, exigiendo sumas que oscilaban entre 1.000 y 30.000 pesos diarios, semanales o mensuales, para permitirles el desarrollo sus actividades económicas a comerciantes y trabajadores informales.

Los principales afectados por parte de esta agrupación criminal eran los bicitaxistas, a quienes amenazaban para no atentar contra de su integridad física o vehículos. “A quienes no accedían a sus pretensiones les hurtaban el bicitaxi para venderlo en el mercado negro por cifras que no llegaban ni a la mitad de su valor real. En otras ocasiones se comunicaban con los dueños para exigirles dinero, a cambio de su devolución. Existen al menos 21 denuncias contra esta red”.

Casos de ‘sexting’ ‘tío-tío’

En otras acciones desarrolladas por el Gaula en la capital del país, fue desmantelada la banda delincuencial ‘Los Pluma’, de los cuales cuatro miembros fueron capturados mientras realizaban llamadas intimidatorias haciéndose pasar por cabecillas de Grupos Armados Organizados (GAO) o residuales, para presionar y exigir cifras entre 500.000 y tres millones de pesos, para no atentar contra de la integridad de los afectados, familiares o establecimientos.

Igualmente, cayeron en Bogotá ’Los Capitalinos’, integrados por cuatro mujeres y un hombre, contra los cuales existen 27 denuncias por casos de ‘sexting’ y suplantación de autoridad a través de la modalidad del ’tío-tío’, es decir, haciéndose pasar por un familiar en problemas.

Estos importantes golpes hacen parte de la macrooperación ‘Hércules’, la cual tuvo lugar, además, en Medellín, Cali y los departamentos de Antioquia, Atlántico, Arauca, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, así como algunos municipios del Magdalena Medio.

En Arauca, por ejemplo, fue afectado el grupo armado organizado del frente 10, tras cuatro capturas y dos imputaciones por los delitos de secuestro extorsivo, concierto para delinquir y hurto. Esta estructura, bajo el control del sujeto conocido como ‘Ferley’, está vinculada al secuestro extorsivo del ingeniero Raúl Plata Martínez, plagiado en agosto de 2019 y liberado posteriormente.

De igual forma, están comprometidos en otros secuestros registrados en la región. Entre sus víctimas figuraban conductores de vehículos de carga, a cuyas empresas exigían sumas que iban de 10 a 30 millones de pesos semanales para no hurtar sus automotores. De esta manera se esclarecen 9 casos de hurto de vehículos de carga y de 3 automotores adscritos a la UNP.

Por otra parte, en Magdalena se ejecutó una operación contra el Grupo Delincuencial Organizado (GDO) ‘Los Pachenca’. Fueron capturados 17 presuntos integrantes e incautadas 5 armas largas de fuego, un arma corta de fuego, 4.272 cartuchos, 5 proveedores, 4 granadas, 12 cascos blindados, 11 equipos de comunicación y 304 elementos de intendencia.

Otra operación de alto impacto, en el marco del Plan Choque ‘Construyendo seguridad’, permitió la desarticulación en el departamento de Atlántico del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) ’Los Iluminati-Costeños’, tras la captura de 12 señalados miembros dedicados al cobro de extorsiones, homicidios selectivos y tráfico de estupefacientes. Gracias a este resultado se logran esclarecer 3 homicidios perpetrados por esta estructura bajo el control del sujeto conocido como ‘binde’, quien se encuentra recluido desde abril de este año en el centro penitenciario y carcelario El Bosque de Barranquilla por los delitos de secuestro simple y tortura.

Estos operativos hacen parte de los 114 allanamientos desplegados en todo el país que hicieron posible la desarticulación de 26 estructuras criminales como ’Los Chemas’ (Chocó), ‘Los Niches’ (Tolima), ‘La 38’ (Medellín), ‘Los Intimidadores’ (Huila), ‘Los Fariseos’ (Sucre), ‘Los de Occidente’ (Caldas), ‘Los Timadores’ (Cali), ‘Los Fénix’ (Atlántico), ‘Los Fantasmas’ (Bolívar), ‘Los Loteros’ (Magdalena) y ‘Los Contratistas’ (Putumayo).

También fueron afectados el Eln, ‘Los Pachenca’, el ‘Clan del Golfo’ y Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR).

En lo que va del año, el secuestro presenta una disminución del 2%, teniendo en cuenta que se han registrado 62 casos, uno menos que en el mismo lapso de 2019. El Gaula de la Policía Nacional ha realizado 11 rescates, los cuales han permitido la desarticulación de igual número de bandas delincuenciales con 253 capturas.

Con respecto a la extorsión, en este 2020 se ha registrado la denuncia de 4.001 casos en el territorio nacional, arrojando una reducción del 28% frente al mismo periodo de 2019, cuando se habían reportado 5.559. Por este delito se han realizado este año 1.216 capturas.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación recuerdan que a través del aplicativo ‘ADenunciar’, disponible en las páginas web de las dos entidades, la ciudadanía puede reportar si es víctima de múltiples delitos, entre ellos la extorsión. Así mismo, está habilitada la línea Antisecuestro y Antiextorsión 165.