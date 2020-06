La pandemia no pide pasaporte

La llegada de la pandemia del coronavirus COVID-19 causó el cierre de fronteras entre países y este hecho también ha provocado la movilización de población migrante venezolana por las trochas fronterizas, así como por las diferentes ciudades del país.

De acuerdo con Felipe Muñoz Gómez, Gerente para la migración desde Venezuela, se ha preparado un plan de seis puntos para la atención a la población migrante, enfocada hacia los grupos más vulnerables, siguiendo los principios que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, la Organización Mundial de la Salud – OMS y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para garantizar los mayores estándares en la respuesta a esta contingencia.

Le puede interesar: Según estudio, la COVID-19 habría llegado al país desde febrero

De acuerdo con el reciente informe de Migración Colombia, la cifra de migrantes venezolanos que se han radicado en Colombia descendió por primera vez en cinco años al pasar de 1.825.000 personas en febrero a 1.809.000 en marzo pasado.

Entre las causas, de acuerdo con Migración Colombia, para esta disminución está la a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 y las circunstancias económicas.

Teniendo en cuenta estas cifras, dice Muñoz, Santander se convierte en el sexto departamento con más números de migrantes venezolanos asentados de manera permanente.

En la actualidad tiene 108 mil venezolanos, de los cuales en los municipios del área metropolitana hay casi 70 mil, es decir un 70% y en Bucaramanga hay 41 mil migrantes, lo que la convierte en la décima ciudad con presencia de extranjeros.

Antes de Bucaramanga con presencia de más con más migrantes y están: Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín Cali, Cartagena, Maicao, Riohacha y Santa Marta, explica el Gerente de Fronteras. Gerente para la migración desde Venezuela.

Los retornados

Según Migración Colombia, entre el 14 de marzo y el pasado 28 de mayo, 68.135 venezolanos retornaron voluntariamente a su país, lo que equivale al 3,8 % de los más de 1,8 millones de habitantes del país establecidos en Colombia.

De acuerdo con Muñoz Gómez, solo desde Bucaramanga han salido 143 buses con casi 4.300 personas. Además, se trabaja con las Alcaldías de Bogotá, Cali y otras ciudades, en donde se ha visto la concentración de migrantes, para evitar que se promueva el retorno, pero si hay gente que se quiere devolver hay que hacerlo de manera organizada y en esta labor se ha contado con el apoyo de la Superintendencia de Transporte, la Procuraduría y la Defensoría.

El Gerente para la migración manifestó que “el tema no ha cesado ni va ha cesar, pero la idea es controlarlo para que no se acumulen sino que se hagan ejercicios coordinados con Migración para llegar a la frontera”.

Le puede interesar: Cifra de venezolanos en Colombia desciende por primera vez en cinco años

Es importante recordar que el 98% de la población migrante aún permanece en Colombia, por lo cual no se puede generar una falsa expectativa y creer que la migración terminó, no es así, lo que pasa es que hay un grupo que ha decidido retornar, pero no es la mayoría.

En la frontera

A raíz de las imágenes que se vieron este fin de semana en Villa del Rosario, de migrantes atrapados, Muñoz explicó que la situación se presenta porque el gobierno de Venezuela es quien regula cuanta gente entra y esta semana se disminuyó el flujo a 300.