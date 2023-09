La paz esquiva al Cauca donde las bombas no callan pese a intentos de diálogo en Colombia

"Todavía no sé ni lo que pasó, no sé qué aparato nos colocaron. Estaba haciéndole un sandwich a mi hija para ir a la escuela, estábamos en la cocina, la alacena que tenía encima me cayó en la cabeza", relató Johana Muñoz, que perdió su casa en el atentado.

"Lo de hoy no tiene palabras (...) me sorprende porque hasta el día de ayer estaban en un diálogo aquí en el cercano municipio de Suárez, y me sorprende porque no entiendo cuáles son los diálogos de paz cuando la guerra cada día está aumentando", lamentó Wilmer Garcés, uno de los habitantes de Timba cuya casa también quedó destruida.

En este momento se necesita ayuda, agregó Wilmer, quien recuerda el atentado de hace un mes y como nunca llegaron asistencia tras aquel, por lo que temen que se repita la situación tras la bomba de hoy.

"Realmente los diálogos de paz solo se van en palabras, porque los hechos nosotros no los vemos", alertó.