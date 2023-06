'La plata era de Petro. Eran cinco maletas y $3.000 millones', nuevo testimonio sobre dinero desaparecido en casa de Sarabia

Un nuevo testimonio pondría nuevamente en 'jaque' al Gobierno Nacional. Revista Semana reveló la que sería la versión de un hombre que habría conversado días antes con de su muerte con el coronel Óscar Dávila, quien fue el jefe de Inteligencia de la Casa de Nariño, y habría estado implicado en el escándalo de las 'chuzadas' a Marelbys Meza, la exniñera del hijo de la jefa de Gabinete, Laura Sarabia.

La versión entregada por el medio de comunicación reveló que, aparentemente, el mismo coronel Dávila le habría confesado que en el apartamento de Laura Sarabia no se habían perdido $35 millones sino $3.000 que estarían en cinco maletas y que dicho dinero le correspondería al presidente Gustavo Petro.

“La plata era de Petro, eran cinco maletas y 3.000 millones de pesos (...) Dávila me dijo que Petro mandó a Laura a guardarle la plata en el apartamento, ese dinero se perdió, entonces necesitaban que apareciera antes de tener que informarle al presidente que se había perdido”, habría afirmado la fuente.

Debido a esto, según Semana, se inició internamente una búsqueda para poder hallar el dinero que se habría perdido en el apartamento de Sarabia. “A él (el coronel Dávila) lo contacta el coronel Feria porque, cuando se sabe lo del monto del dinero, Laura (Sarabia) llama a Feria, y Feria contacta a Óscar (Dávila) y él empieza a hacer todas las actividades. Lo primero que hacen es empezar a hacer las pruebas de poligrafía, pero no se lo hacen a la empleada sino a la teniente”, dijo la fuente.

“Entonces a la primera que tratan de culpar es a ella (a la teniente), le hacen la prueba de polígrafo, presenta el polígrafo, no tiene ningún problema, en la prueba la presionan y dicen que ella es la que tiene que responder y ella dice no va a responder por nada de eso. Ahí empieza a hablarse ya de un monto de 3.000 millones de pesos”, sostuvo la fuente de Semana.

Posteriormente habría sido la prueba de polígrafo a Marelbys Meza, en los sótanos del edificio Luis Carlos Galán, en la Casa de Nariño.

“Ahí ya dicen que la empleada es la culpable, lo que él (Dávila) nos dice es que de eso se recuperaron 268 millones de pesos. Y los entrega el esposo o la pareja permanente o el compañero de la empleada del servicio. A él lo cogen en el ámbito de la Policía, dice que lo levantan, lo aprietan, todo eso, y él entrega ese dinero (...) El coronel Feria sabía todo y, por obvias razones, Laura Sarabia porque los 268 millones de pesos se los entregó (Dávila) personalmente a ella”, habría afirmado la fuente.

"No se podía justificar"

En medio del relato, la fuente de dicho medio de comunicación afirmó que las cantidades de dinero no se podrían justificar, y que posteriormente llegaron las interceptaciones ilegales.

“Nunca se habló de plata recuperada, nunca se ha hablado de montos exactos, porque no se podía. No se justifica ese monto de dinero. Además, todo eso se estaba haciendo así, por debajo de cuerda, todo se estaba haciendo de manera ilegal. No desde un proceso judicial. Así mismo, Dávila decide hacer una copia espejo del celular (de Marelbys) y le pide un favor al mayor John Jairo López Tolosa, en la Dijín, para que intercepte esos números (el de Marelbys y el de Fabiola)”, relató la fuente.