La posible avalancha de tutelas por vacuna COVID

Proteger derechos

David Andrés Murillo Cruz, profesor investigador de Derecho Público de la Universidad Libre, considera que la acción de tutela se ha configurado en Colombia como el recurso efectivo para la salvaguarda y protección de derechos fundamentales de las personas.

Esto significa que, si eventualmente con el plan de vacunación previsto para enfrentar el coronavirus se comenten algunos errores que afecten derechos fundamentales, está será la principal herramienta jurídica que se emplee.

Jurídicamente, entonces, lo único que evitaría el uso masivo de la acción de tutela es la realización y ejecución de un adecuado, razonable y riguroso plan de vacunación, blindado de una política pública de salud integral respetuoso del derecho a la salud de todas las personas residentes en Colombia.

Agrega, Murillo Cruz, que “los jueces prima facie tienen dentro de sus deberes funcionales la obligación de proteger derechos fundamentales que se encuentren en vulneración. Lo que significa que si en el estudio de una acción de tutela, con base en los hechos y pruebas aportadas, se encuentra en vulneración el derecho a la salud de una persona, no podría negarse su protección, pues ese es su deber como jueces constitucionales”.

Finalmente, argumenta que “lo importante ahora es que no se satanice el uso de la acción de tutela y no se pretenda limitar su ejercicio en estos momentos, porque esto sí podría poner en riesgo no sólo la autonomía e independencia de los jueces, sino la garantía de los derechos de las personas”.

Niegan tutela

El juez cuarto de familia de Cali negó una acción de tutela impuesta por un ciudadano que pretendía prioridad en el proceso de vacunación para él y su entorno familiar.

El ciudadano, caleño de nacimiento, es Óscar Alfredo Zúñiga Caicedo, y la tutela fue instaurada contra el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y la Presidencia de la República.

“El ciudadano solicitó la protección del derecho a la vida y pidió que el Ministerio de Salud lo vacunara de manera inmediata a él y su entorno familiar, independientemente de su edad, de su condición, de su riesgos, y lo vacunara con dos vacunas que menciona con nombre específico”, declaró el funcionario.

El juez cuarto tuvo en cuenta los argumentos del Ministerio y negó la tutela “bajo los principios de que ordenar la aplicación de determinadas vacunas al accionante y su núcleo familiar sería vulnerar el derecho a la igualdad del resto de la población colombiana”.

Caos judicial

Javier Rincón, abogado y docente de Derecho de la Universidad Javeriana, considera que se crearía un caos grande porque los despachos judiciales no pueden no recibir las acciones de tutela ni negarse a pronunciarse sobre las mismas, pero no quiere decir que tengan que acceder a las solicitudes. Por lo menos se tienen que pronunciar y ese tiempo implica un análisis de los argumentos en un tiempo corto (15 días hábiles), lo que implica que si se llenan los juzgados con ese tipo de tutelas, los puede llevar a colapsar, sobre todo en el entendido que es el mismo número de funcionarios judiciales resolviendo muchas más acciones en un tiempo récord y eso implica dejar de lado otros casos.

De acuerdo con Rincón, también podría ocurrir que muchos políticos van a decir que el Gobierno está escudándose y negará el derecho. Con esto se estaría invitando a la gente a que salga a presentar tutelas.

Otros aspecto es que muchos abogados avivatos podrían empezar a cobrarle a la gente para ir a presentar las tutelas y van a mejorar sus ingresos a punta de redactar estas.