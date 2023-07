La Procuraduría suspendió por cuatro meses al alcalde de Cartagena, William Dau

El alcalde de Cartagena, William Dau, fue suspendido del cargo durante cuatro meses, según un fallo de primera instancia de la Procuraduría General de la Nación.

"En fallo de primera instancia, la @PGN_COL sanciona por 4 meses al alcalde de Cartagena William Dau (@daulaw) por afirmaciones contra directivos de la @uni_cartagena en 2020, llamándolos "nido de ratas", "corruptos" y "malandrines", precisó hoy el Ministerio Público en un mensaje en Twitter.

La Procuraduría abrió una investigación contra el mandatario regional por posible incumplimiento al "buen trato, imparcialidad y rectitud" respeto a los directivos de esa institución educativa, dadas sus afirmaciones, que podría afectar "su dignidad humana e integridad", resaltó el ente investigador el pasado 4 de noviembre.​

Debido a los adjetivos usados, el Alcalde debió retractarse como le ordenó un fallo de tutela interpuesto por directivos y empleados de ese centro de formación.

"Me permito precisar que los escándalos públicos de corrupción en los que se han visto envueltos algunos directivos de la Universidad de Cartagena no me autorizan al momento de expresar mi opinión, a utilizar de forma general la afirmación y calificativos que usé en una publicación hecha el pasado 31 de julio de 2020, en la cual me referí a dicho personal directivo de la universidad como ‘un nido de ratas corruptas’, por lo tanto, elevo excusas por la forma en la que me expresé en la mencionada oportunidad", dijo en aquel momento y como parte de su respuesta Dau.

Sin embargo, el alcalde no se arrepintió del todo y la emprendió contra la Procuraduría, a la que vinculó con presuntos intereses creados con sectores políticos.