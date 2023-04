La “profecía” de Alejandro Gaviria sobre la crisis ministerial de Petro que se cumplió

Alejandro Gaviria fue uno de los primeros en salir del gabinete del presidente Gustavo Petro. “Yo les puedo describir cómo va a ser el gobierno de Petro. ¿Quiere que le explique? El primer año el nombra un buen gabinete de unidad nacional y no lo logra cohesionar.

Pasan seis u ocho meses y no pasa mucho: se le desbarata el gobierno y Petro empieza a twittear como loco y se crea un conflicto porque la agenda del país va a girar en torno al Twitter de Petro y no se hace nada”, dijo Gaviria durante una entrevista con Juanpis González.

Para entonces Gaviria era precandidato –junto a Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo– de la Coalición de la Esperanza. Una elección y nueve meses después, las palabras del exministro de Salud y Educación parecen un déjà vu.

En la noche de este martes el presidente Gustavo Petro pidió la renuncia protocolaria de todos sus ministros. Aseguró que su coalición de gobierno en el Congreso se había fracturado y que el gobierno debía entrar en emergencia.

El jefe de Estado convocó a un consejo de ministros hacia el mediodía de este 26 de abril y, en medio de él, se conoció que siete de sus ministros salían del gabinete. El único que cayó de pie fue Mauricio Lizcano, director del DAPRE que aterrizará ahora en el ministerio de las TIC.

Alfonso Prada (Interior), Cecilia López (Agricultura), José Antonio Ocampo (Hacienda), Guillermo Reyes (Transporte), Carolina Corcho (Salud), Sandra Urrutia (TIC) y Arturo Luna (Ciencia), son los personajes que no estarán más en el gobierno Petro.

El mensaje de Gaviria fue recordado en redes sociales como una profecía que se estaba cumpliendo fielmente. Plataformas como Twitter se inundaron de memes al respecto y al exministro le tocó reaccionar.

“Algunos me han escrito preguntando por una posible oferta de servicios de adivinación o clarividencia. Lamento informarles que la bola de cristal se me rompió hace ya muchos meses. No tengo ni idea qué nos deparará el futuro. Solo puedo decir que el ingenio y la estupidez de la especie seguirán haciendo parte del mundo, de la comedia humana, salvándonos y empujándonos hacia el abismo al mismo tiempo”, comentó Gaviria cuando le comentaron lo que pareció una clarividencia.