La próxima semana la Fiscalía entregará detalles de la extraña muerte del coronel Óscar Dávila

La Fiscalía General de la Nación afirmó que los resultados de las investigaciones por la muerte del coronel Óscar Dávila, quien habría estado implicado en las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, la exniñera del hijo de la jefa de Gabinete del Gobierno Nacional, Laura Sarabia, serán entregados la próxima semana.

A través de un comunicado de prensa el ente acusador pidió manejar esta información de forma "responsable y que se evite la divulgación de especulaciones y versiones infundadas que puedan vulnerar derechos alterar el desarrollo de las indagaciones".

El anuncio de la Fiscalía se produce mientras Medicina Legal avanza en el informe de necropsia al cuerpo del uniformado, quien, según la versión del presidente Gustavo Petro, se habría quitado la vida con el revolver de dotación que tenía su escolta, con quien se movilizaba el pasado viernes en horas de la tarde cuando el cuerpo fue hallado sin vida cerca a su casa en Bogotá, en el sector de Teusaquillo.

"El teniente coronel de la Policía, Óscar Dávila, adscrito a la seguridad de la Presidencia se la República ha muerto por suicidio. Cerca a su casa mandó a su conductor por una botella de agua, éste dejo su pistola en el asiento y cuando regresó delante de él se suicidó con un disparo en la cien con la pistola que había dejado. No hay más disparos en el lugar. No es cierto que el coronel haya sido encontrado muerto ni que hayan dos disparos en su cuerpo Previamente el Coronel Dávila había recibido varias llamadas de la prensa y había asistido a la diligencia del CTI en el piso 13 de la Dian," afirmó en su cuenta de Twitter el jefe de Estado luego de conocerse la muerte del uniformado.

A esta misma versión se sumó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, pese a que todavía no se conoce un dictamen oficial que pueda determinar las causas de la muerte de Dávila, quien minutos antes de aparecer sin vida conversó con una periodista de Revista Cambio a quien le confesó que, si se pronunciaba sobre el tema de las 'chuzadas', lo acababan.

Muerte en extrañas circunstancias

El pasado viernes sobre las 6:20 de la tarde, el coronel, que estaría implicado en el escándalo de las 'chuzadas', habría pedido a su escolta Javier Galeano que descendiera de la camioneta para que comprara una botella de agua.

Un video revelado por Noticias Uno muestra el momento en el que el sujeto está en el establecimiento y pide una botella de agua mientras que mira hacia la camioneta en dos oportunidades, a la vez que espera que el tendero le entregue el pedido.

El escolta paga con un billete y espera los vueltos. Cuando llega a la camioneta donde estaba su protegido, el coronel Dávila, el cuerpo del uniformado ya estaba sin vida y con un impacto de bala que ingresó por parte frontal y salió por la parte trasera de la cabeza.

Ante esta muerte en extrañas circunstancias, el abogado Miguel Ángel del Río, quien fue llamado en las últimas horas por la Fiscalía para declarar en este caso, dijo que se trataba de un suicidio y que el uniformado le había confirmado que estaba siendo presionado desde el ente acusador.

"El día de ayer me reuní con el coronel Dávila quien me buscó para manifestarme que de la Fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían “hasta que corriera sangre”. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame", escribió el litigante.