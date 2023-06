¿La trama Benedetti-Sarabia puede afectar la presidencia de Ricardo Roa en Ecopetrol?

En medio de la polémica por los audios del exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, una pregunta que queda abierta es si esta trama puede afectar a Ecopetrol, pues su presidente, Ricardo Roa, fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Roa fue elegido para dirigir la petrolera nacional el pasado 11 de abril, después de un proceso de selección de varias etapas, a través de una firma internacional experta.

El ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Nacional, venía de ser el gerente de la campaña presidencial de Petro, además de haber presidido la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) durante la alcaldía de Petro en Bogotá.

El abogado penalista Francisco Bernate dijo a este Diario que "en la medida en que pueda existir una investigación sobre los recursos que entraron a la campaña, efectivamente uno de los primeros investigados siempre es el gerente de la campaña, de manera que podría verse investigado por estos hechos".

Y agregó, en diálogo con La FM, que "él es el responsable penalmente si entraron dineros calientes a la campaña. El primero a responder es él. Y si no se declararon, también el primero en la línea de responder es él".

Lo anterior teniendo en cuenta que en los más de 20 minutos de audios de conversaciones entre Armando Benedetti y Laura Sarabia, el exembajador la amenaza con hablar sobre supuestos $15.000 millones que habría conseguido de la Costa para la campaña presidencial de Gustavo Petro.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, yo hice 100 reuniones (...) $15.000 millones, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, expresó Benedetti. Y agregó que “qué tal que uno diga quién fue el que puso la plata en la Costa”.

Y continúa diciendo el exembajador: “Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada”.

Por el contrario, sobre la posición de Roa, Hemberth Suárez, abogado socio de OGE Legal Services, señaló que "las cualidades técnicas del presidente de Ecopetrol son garantía de que su nombramiento no es político".

En esa misma línea, Carlos Arias, analista político, señaló que "hasta que Armando Benedetti no entregue pruebas y no se hayan comprobado, es improbable que, más allá de la percepción, acusaciones y señalamientos al Gobierno sobre la gerencia de Ricardo Roa, haya algún tipo de incidencia real en el manejo de la empresa, aunque algunos puedan llegar a exigir su salida. Sin pruebas, todo queda en el escenario de 'él me dijo', y eso es lo que más daño le hace a la imagen de la empresa, más allá de la imagen personal de Ricardo Roa".

Este año también se eligió una nueva Junta Directiva

El pasado 30 de marzo, en la asamblea general de accionistas, Ecopetrol eligió una nueva Junta Directiva, que quedó conformada por Saúl Kattan Cohen, Mónica de Greiff , Gonzalo Hernández Jiménez, Claudia González Sánchez, Gabriel Mauricio Cabrera Galvis, Luis Alberto Zuleta Jaramillo, Esteban Piedrahita Uribe, Sandra Ospina Arango y Juan José Echavarría Soto.

Los nuevos integrantes, que fueron parte de la Junta Directiva en periodos anteriores, son Claudia González Sánchez, Luis Alberto Zuleta Jaramillo y Juan José Echeverría Soto.

El presidente del órgano directivo es Saúl Kattan, quien dirigió ETB cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá y hoy también se desempeña como Consejero para la Transformación Digital del Gobierno.

Siga leyendo: Senador Miguel Uribe denunciará al presidente Petro penalmente ante Comisión de Acusaciones de la Cámara