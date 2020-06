'La última alternativa no es encerrarnos, la ciudadanía no es culpable': Duque

"La letalidad en Colombia es del 3,3% nos sitúa en una posición favorable frente a Latam y otros países", aseguró Duque.

Además dijo que la vacuna llegará al país en aproximadamente un año y que en la actualidad, no hay un tratamiento que sea 100% seguro para enfrentar la pandemia.

"Hay que entender que aquí no hay un dilema entre la vida y salud, la salud es lo primordial, sin salud no tenemos desarrollo económico. Debemos proteger la vida, el sistema de salud, pero también tenemos que proteger la vida de los empleos", afirmó el mandatario.

Respecto a la posible cuarentena, el presidente dijo, "no podemos decir que la última alternativa es encerrarnos, no se trata de buscar culpables, la ciudadanía no es culpable de una pandemia, los gobiernos no son culpables, todos la estamos enfrentando y nuestra responsabilidad es obrar como equipo y por eso estamos todos, para apoyarnos", explicó.

El presidente Iván Duque también se refirió a la situación actual de la capital del país , "una ciudad como Bogotá, con el corte hasta ayer, de 350 contagios por 100.000 habitantes, Cali 306, Cúcuta en 25, Manizales en 27, Medellín en 69, entonces creo que ese cuadro comparativo nos permite ver exactamente en que lugar de la tabla se encuentra la capital y desde el punto de vista de los fallecidos esta en 7,7 Bogotá", afirmó el mandatario.

Respecto a la entrega de las UCI, el ministro de Salud, Fernando Ruiz dijo que en un principio faltaban 132 UCI, "de las cuales el Gobierno Nacional se ha comprometido a cubrir el 70% de esas camas, nos da 722 camas de UCI y 722 ventiladores que deberíamos aportar y de estos, el compromiso del Ministerio de Salud fue de 425 y 297 del Fondo de Mitigación de la Presidencia", destacó Ruiz.

También el presidente Iván Duque aseguró que el país ha ido evolucionando frente al crecimiento de la pandemia, sin embargo dijo que es importante "entender que no es una solución viable entrar en la cuarentena, pues hay que aprender a vivir con este virus y ganarle la pelea", destacó.

Finalmente, el mandatario dijo que espera que los sectores se vayan activando paulatinamente, "el llamado es a que todos nos hagamos responsables de la salud, si nos cuidamos, salvamos la vida de todos y en la medida en la que vayamos recuperando la actividad productiva, debemos ser consientes que tendremos riesgos", finalizó,