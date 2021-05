Las centrales dicen sí a reunirse con Duque, pero piden desmilitarización

Una muy amplia y democrática audiencia pública se cumplió en la plenaria del Senado, en donde se escuchó a todos los sectores sociales y sindicales, la sociedad civil, los gremios de la producción y sectores políticos, sobre la situación compleja de orden público que se vive en el país desde hace una semana en donde se ha expresado el sentimiento popular sobre varios temas, entre ellos la frustrada reforma tributaria.

El presidente del Senado, Arturo Char, aseguró que el Congreso es el escenario deliberativo de la democracia, por lo cual se dispuso escuchar a todos los sectores para abordar lo que está pasando el país. Char resaltó que es importante respetar todos los derechos, tanto de quienes están marchando como de quienes no salen.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés, uno de los primeros líderes del paro en intervenir en la audiencia, sostuvo que están dispuestos a sentarse a negociar las peticiones con el gobierno, “quiero expresar, en nombre del comité nacional de paro, la disposición a iniciar conversaciones, negociaciones con el Gobierno lo más pronto posible, sobre la base de que se retire el Ejército, el Esmad, que se han excedido en el uso de la fuerza, como lo ha dicho el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Canadá, los gobiernos europeos”.

El líder sindical insistió en que “hay un uso excesivo de la fuerza y creemos que la fuerza pública debe retirarse de las protestas sociales”.

Por su pare el presidente de Dignidad Agropecuaria, Óscar Gutiérrez, le hizo una solicitud al Congreso de la República para que sirva de mediador con el Ejecutivo, “ese diálogo debe empezar por el hecho fundamental de que el Gobierno no insista en la militarización de este conflicto y no insista en la militarización de las ciudades, que pare esa desaforada violencia que ha desatado el uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía, dejando claro que nuestra protesta es pacífica, democrática, civilizada”.

Otros voceros de los sindicatos consideraron como necesario que se retire de su trámite el proyecto de la reforma a la salud, el cual también ha sido uno de los motivos de manifestaciones, por considerar que afecta a los trabajadores colombianos.

Jenifer Pedraza, representante de los estudiantes de la educación superior, sostuvo que la situación actual de los jóvenes es muy compleja, en donde los jóvenes están entre los más afectados.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, manifestó que la audiencia fue un espacio de mucha pluralidad, en donde se pudieron oír todos los sectores, “lo más importante es oír a los jóvenes, a las centrales, nos está faltando es oírnos. Este espacio no es suficiente, debemos construir alrededor de ejercicios como este. Desde el mundo empresarial somos respetuosos de todos. Quiero aprovechar al senador Petro que circuló un audio falso que no sucedió en la Andi, así no piensa la Andi”.

Resaltó que la protesta permite construir comunidades, por un hecho o por otro, pero no se puede confundir la protesta con la violencia, con el vandalismo, con los saqueos.

