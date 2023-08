Túnel del carpo, epicondilitis, trastornos mentales (ansiedad y depresión) y hernia discal fueron las enfermedades laborales más frecuentes que se presentaron en el país durante el 2022.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Trabajo durante el Primer Congreso Internacional y Segundo Nacional de Medicina Laboral realizado hace unas semanas.

De acuerdo con la cartera de Trabajo, se diagnosticaron cerca de 32.000 trabajadores con estas enfermedades, “lo que creemos que es un subregistro, porque no se denuncian y no se atienden en el país. Además, la informalidad que es del 60% implica que los empleados están desprotegidos en seguridad social, pensiones y riesgos laborales”, según explicó Edwin Palma Egea, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección.

El funcionario señaló que, con los altos niveles de precariedad del trabajo, los problemas de salud mental suelen ser los que más afectan a los trabajadores.

Esto se traduce en que, en las ciudades con mayores índices de informalidad, los trabajadores presentan mayores tasas de estrés, depresión y ansiedad, debido a que no cuentan con una estabilidad laboral que les permita suplir todas sus necesidades y, sumado a ello, viven en ambientes bastantes tensos.

Un ejemplo de estas ciudades es Cúcuta que, aunque según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el último año ha logrado reducir la informalidad en 8,8 puntos porcentuales, cuenta con más de 230 mil trabajadores informales.

“Cúcuta es una ciudad con muchos vendedores informales que no solo se desempeñan en una actividad, son muchas, y desafortunadamente no todos cuentan con una afiliación al régimen subsidiado, para por ejemplo decir que todos pueden acudir al médico cuando presentan alguna molestia de salud. A los consultorios no solo llegan con estrés y preocupaciones, llegan con problemas de la espalda, la cintura, hernias, en fin, y así uno les mande un reposo o una incapacidad, no la pueden cumplir, porque viven del diario y deben salir a trabajar”, dijo Rubén Torres, médico general de una EPS de la ciudad.

Frente a esta situación, el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, señaló que volverán a presentar el proyecto de reforma laboral ante el Congreso de la República, para llevar a millones de trabajadores a la formalización.

“Es decir, a la seguridad social, riesgos laborales y revisaremos cómo ampliamos cada día más la cobertura de la protección en riesgos en el trabajo, independientemente del tipo de trabajo que tengan los colombianos”, dijo Palma.