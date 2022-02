Las “excusas” del concejal que le tendió la trampa a conductor de InDriver

“En ningún momento fue nuestra intención que todo saliera de la manera en que se está dando. Ha sido muy incómodo que la gente sea tan pasional y nos estén amenazando hasta de muerte, pero nosotros seguiremos con la frente en alto”, aseguró el concejal Osorio.

La polémica sigue encendida dos días después de que se viralizara el video en el que el concejal Osorio aborda un vehículo por una plataforma de transporte y lo lleva directo a la Policía.

“Por necesidad abrí la aplicación porque no tenía plata para la comida y para el hotel. Me puse a sacar InDriver y, desafortunadamente, el primer servicio que hice fue el del concejal que me llamó y me tendió la trampa”, expresó Carlos Gutiérrez, el conductor implicado en esta situación.

El carro de Carlos fue inmovilizado y llevado hasta los patios. La preocupación del conductor, un hombre de 60 años, incrementó porque el carro era de su hija y también su único sustento.

Ante esta situación el concejal Julián Osorio pidió, a través de RCN, “excusas públicas a don Carlos por haberlo vuelto viral en las redes sociales” y añadió que “no podemos escudarnos en que lo legal se tenga que esconder en lo ilegal”.

Carlos Gutiérrez vive en Bogotá y se encontraba en la capital de Caldas porque llevó una encomienda. Después del hecho ciudadanos abrieron una colecta en Vaki que ya ajusta los 47 millones de pesos.