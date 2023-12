Las impertinencias del ministro de salud que han puesto en aprietos al Gobierno de Petro

Algunos sectores creyeron que la salida de Carolina Corcho del ministerio de Salud generaría una tranquilidad en el país. No obstante, con el médico Jaramillo liderando la cartera no ha sido así, pues ha dado varias declaraciones que generan más incertidumbre que confianza en el sector. Estas son algunas de las declaraciones más polémicas.

Experimento con vacunas COVID-19

Zulma Cucunubá, médica y PhD en epidemiología, resumió en su cuenta de X las razones por las que cree que Jaramillo se equivocó: “Lamentables declaraciones de Ministro de Salud sobre vacunas covid. Estas vacunas (incluidas de virus inactivado, vector viral y RNAm) lograron reducir drásticamente impacto en salud comparado con no haberlas usado . La evidencia al respecto es sólida y consistente ¡Ojalá rectifique!”

Ante estas afirmaciones, las comentarios y reacciones no se hicieron esperar. Políticos, exministros, periodistas, científicos, organizaciones de salud y la ciudadanía, en general, se refirieron a las declaraciones, las cuales catalogaron con "irresponsables", "desafortunadas" e incluso de "teorías conspirativas" .

La EPS que más chilla

"No puede venir a mentir una EPS ", acotó Jaramillo en su intervención en la mencionada comisión del Senado, lugar en el que se discutirá la reforma a la salud, recién aprobada en la Cámara de Representantes.

En su intervención, el jefe de la cartera de salud criticó duramente el panorama financiero y dijo que desde 2021 dicha EPS no cumple con las reservas técnicas.

"La EPS que más chilla, que amenazaba con que en septiembre ya no prestaba más servicios. Ahí pueden ver las columnas, como el negocio va para arriba, más clínicas, y aquí vienen a chillar", dijo el ministro de Salud en la Comisión Séptima del Senado de la República.

Terrorífico un tipo como @MinSaludCol @GA_Jaramillo manejando crisis: 1 Que camas UCI no aumentaron en el mundo, ¡obvio que sí, en todos los países! Y salvaron millones de vidas 2 ¿Más muertes por que había más UCI? Qué horror 3 "La EPS que más chilla, aquí vienen a chillar" pic.twitter.com/h6yeR5o1TR

Las UCI en pandemia, un negocio lucrativo

En medio de una intervención en el Congreso de la República, el funcionario del Gobierno Nacional cuestionó la ampliación de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, que fueron necesarias para el tratamiento de personas con alta complejidad por la infección.

"Les pagaron por cama abierta en UCI. Triplicaron las UCI porque fue un negocio. Era para salvar a la gente, pero el negocio estaba oculto", dijo el ministro de Salud, afirmando que ningún país del mundo tuvo la necesidad de ampliar las UCI como lo hizo Colombia.

Las reacciones

Una de las primeras en criticar al ministro fue la congresista del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien dijo que Jaramillo no tiene pruebas sobre el supuesto aumento de UCI.

“Cuando le pregunté por las pruebas, me dijeron que no hay. Es decir, que lo hablan a título ilustrativo, como una manera de dañar la reputación de quienes gobernaron antes y le salvaron la vida a los colombianos que tuvieron covid. En Colombia los ciudadanos no se murieron en la calle y tuvieron vacunas, caso contrario que pasó en muchos países”, dijo la senadora.