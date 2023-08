$!Las otras tragedias de Jorelyn Carabalí: También perdió a otro hermano y un sobrino en menos de 10 años

Sin embargo, no es la primera vez que la muerte afecta a la familia Carabalí.

La futbolista le dijo al portal de noticias femeninafutbol.com que justo “cuando se acabó la Liga, regresamos a la escuela para seguir trabajando. A los pocos meses, mi hermano falleció y pocos días después me llamaron de la Escuela. El presidente de Atlético Huila quería contar conmigo y otras jugadoras, pero yo no me quería ir por el momento que atravesaba”, dijo en femeninafutbol.com

Detalles del crimen: Hermano de Jorelyn Carabalí, jugadora de la Selección Colombia Femenina, fue asesinado en una discoteca

Cinco años después, la familia de la jugadora volvía a llorar la pérdida de un ser querido.

Era 2022 y la defensora se encontraba enfocada en plena Copa América, cuya final se disputó en Bucaramanga, cuando le dieron la trágica noticia de que su sobrino había fallecido.

“Hubo un suceso familiar con una de nuestras futbolistas. Eso quiere decir que somos tan unidos que nos afecta todo. Fue la muerte de un sobrino de Jorelyn Carabalí”, dijo Nelson Abadía, entrenador de la selección femenina de fútbol.