Las respuestas de las ternadas para el cargo de Fiscal general: candidatas expusieron ante la Corte Suprema de Justicia

Desde las 9:00 de la mañana la sala plena de la Corte Suprema de Justicia empezó a escuchar a las tres candidatas para la Fiscalía General de la Nación, que presentó el mismo presidente Gustavo Petro desde inicios del mes de agosto y que solo sufrió una modificación.

La exposición de su hoja de vida y propuestas la inició la candidata Ángela María Buitrago, quien afirmó que una de las primeras decisiones que se deben tomar en la Fiscalía es descongestionar la sección judicial.

"Lo que más me importa en la Fiscalía es mejorar en la calidad, no en la cantidad (...) La Fiscalía no puede ser un órgano persecutor, tiene que ser independiente y autónoma", afirmó la candidata ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La segunda en hablar frente a los togados fue la ternada Luz Adriana Camargo, quien llegó a la terna en medio de un reajuste que hizo el presidente Gustavo Petro a la lista de elegibles que él mismo había presentado.

"Con un panorama con criminalidad elevada y con un modelo de medición de resultados, que no está poniendo el ojo en los fenómenos más complejos que tenemos frente a nosotros. Tenemos unos retos importantes que asumir en los próximos años", afirmó la aspirante.

En medio de los cuestionamientos sobre las cercanías con el Ejecutivo y la independencia, Camargo afirmó que actuará con total independencia si llega a ser electa Fiscal General. "Siempre he actuado con independencia y autonomía. No estoy acá en representación de persona alguna".

En último lugar, la ternada Amelia Pérez Parra expuso su hoja de vida y sus propuestas para intentar llegar, a partir de febrero del año, a la Fiscalía General de la Nación en reemplazo de Francisco Barbosa, quien está próximo a terminar su periodo en el ente acusador.

"Una crisis que se vive es la inseguridad y la impunidad que han minado la confianza de la ciudadanía en la Fiscalía General (...) De ser fiscal general de la Nación, prestaré especial atención a la violencia de género. Es evidente que el fenómeno se incrementa y por ser una conducta criminal de alto impacto debe tener especial tratamiento", puntualizó.