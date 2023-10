Las últimas palabras que Ivonne Rubio le dijo a su padre antes de desaparecer en medio del ataque de Hamás a Israel

La joven –madre de dos hijos y modelo de profesión– asistió con su pareja, Antonio Macías, al Festival de música electrónica Nova, que se convirtió en objeto de los ataques por parte de Hamás.

De los jóvenes no se sabía nada hasta esta mañana cuando se confirmó el fallecimiento de la mujer.

Tras la dura noticia, Julio Rubio, el padre de Ivonne, habló con medios internacionales y expresó entre lágrimas “Ivonne es mi vida”.

En medio del llanto, Rubio, que viajó a Israel junto a su familia en 1991 por la ola de violencia que se vivía en Colombia, contó qué dijo su hija la última vez que hablaron por teléfono.

“El sábado a las siete y cuarto de la mañana (hora de Israel) mi hija me llamó. Yo contesté. Me dice: ‘Papi estamos en guerra’. Yo no entendí. Me dijo: ‘Voy a buscar un búnker’. Y se acabó toda la conversación”, contó a Caracol Radio.

Lea también: Así identificaron a Ivonne Rubio, colombiana víctima mortal de ataque de Hamás durante festival de música en Israel

“No la volví a escuchar más. Intentamos llamar, llamar, llamar. No pudimos contactar con ella”, contó.