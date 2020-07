Las ventas virtuales del segundo Día sin IVA serían alrededor de $4 billones

Una "jornada disciplinada". Así fue como ciudadanos y actores del comercio calificaron el segundo día sin IVA que se llevó a cabo ayer 3 de julio. Hacia las 4:00 p.m el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, reportó que se habían registrado 2,9 millones de facturaciones por un monto de $1,5 billones, una cifra histórica para el comercio del país.

Los buenos datos que dejó el comercio no fueron la única buena noticia, pues en comparación a la primera jornada de la exención del tributo que se dio el mes pasado, la ciudadanía mejoró el comportamiento en la mayoría de los establecimientos. Según el reporte de la Policía Nacional, en cabeza del general Óscar Atehortua, el balance fue positivo y resaltó que solo se impusieron 1.656 órdenes de comparendos por algunos incumplimientos a las normas establecidas para dicho día.

"Hoy quiero agradecer y felicitar a los colombianos, porque son los protagonistas del éxito de una jornada. Un hecho histórico en la vida de esta nación, ya vivimos una, aprendimos de ella y esta es la segunda", afirmó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo.

En el reporte que entregó la cartera se resaltó que funcionaron alrededor de 90.000 comercios en esta jornada, y que hubo un incremento de 92% en las transacciones y de 57% en los valores tranzados, frente al año anterior. Así mismo, se presentó un crecimiento de estos mismos ítems frente a la anterior jornada del día sin IVA. Los repuntes fueron de 19% y 33%, respectivamente.

Por otra parte, el director de la Dian, José Andrés Romero, destacó que hubo un aumento de 750.000 a 900.000 transacciones hechas y soportadas por facturación electrónica, esperamos que la ventas van a ser alrededor de $4 billones, lo que en un día del comercio normal es $1,4 billones, casi tres veces más de lo normal. Además, el 28% de las ventas tienen un valor de referencia, lo que indica que se hizo mas ventas en comercios pequeños y comercios electrónicos, según dijo.

Así mismo, el directivo señaló que esta jornada impulsó el empleo, afirmó que en el sector hay involucrados 4,2 millones de puestos de trabajo, y que a su vez logró reactivar la dinámica del comercio en $170.000 millones.

En cuanto al comercio electrónico, el balance del Gobierno deja ver que las ventas en línea fueron de $320.000 millones, cifra que resulta ser de las más altas realizadas en la historia del e-commerce del país. El repunte fue de 330%, frente al 3 de julio de 2019 y de 40% respecto al día sin IVA del 19 de junio.

"Lo más importante es el costo fiscal, el sacrificio fiscal o la inversión que hicimos fue de $130.000 millones para mover $4 billones en la economía y en el comercio, algunos de los sectores más beneficiados fue el de calzado, que están importante en la generación de empleos, creció el 6.000%", afirmó Romero.

No obstante, el presidente del gremio de los comerciantes apuntó ayer que la proyección de ventas para el resto de la jornada era de entre $4,8 billones y $5 billones, levemente inferior a la primera sesión del día sin IVA, de los cuales 30% (aproximadamente $1,7 y $1,8 billones) serían de exentos de IVA en el día.

"Tuvimos un día con muchas más restricciones y con ventas no presenciales que el primer día y eso explica por qué, hasta las 4:00 p.m., la ventas eran de $1,5 billones... No es lo mismo vender en un día con restricciones que en una jornada normal", puntualizó Cabal.

Sin embargo, algo que tuvo en común con el primer día fueron las filas virtuales. Desde las 12:00 a.m. varios usuarios expresaron inconformismo a través de las redes sociales con las plataformas de Ktronix, Falabella y Alkosto. En esta última porque había más de 500.000 personas en espera de ser atendidos. Precisamente, Pay U reportó que el gran pico de transacciones se registró entre las 12:00 a.m. y las 2:00 a.m.