Las víctimas de violencia sexual en Santander que buscan llegar a la JEP

*Tina y *Berta son dos mujeres que, pese a nacer y crecer en diferentes departamentos de Colombia, hoy viven en un municipio santandereano unidas por el conflicto que se vivió en el país por cuenta de las guerrillas y los paramilitares.

Las tres hacen parte de colectivos que trabajan y hacen visibles a las mujeres que fueron víctimas de abuso sexual por parte de los grupos guerrilleros, que buscan obtener algún tipo de ayuda y reconocimiento por parte del Estado.

*Tina recuerda que cuando tenía 12 años y cursaba quinto de primaria fue abusada por el jefe de un grupo guerrillero que llegó a una vereda de Rionegro (Santander).

“Era muy inocente y no sabía de la maldad del ser humano. Ese señor (el jefe guerrillero) se obsesionó conmigo y un día me llevó a su campamento y abusó de mí. Me tuve que quedar callada para que no le pasara nada a mis familiares, pero apenas terminé la escuela me fui a otro lugar en donde tuve que trabajar en un lado y otro, hasta cuando ya me hice mayor”.

*Berta vivió la misma experiencia cuando residía junto a su pareja en la zona del Cesar. “Tenía 17 años y un hijo de meses y una noche mientras se desarrollaba un bazar en el pueblo un conocido me dio una bebida y no recuerdo más. Al siguiente día la gente del pueblo me miraba y se burlaba, me decían que un grupo de hombres me había abusado. A veces doy gracias que me hubieran dopado, pero las consecuencias fueron muy grandes en mi cuerpo”.

Relata que “con el tiempo pude salir huyendo de ese lugar y desde hace 20 años vivo en Rionegro con mis hijos y aquí consigo lo del día a día para salir adelante”.