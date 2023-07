Laura Ojeda aceptó su infidelidad con Nicolás Petro: “Nadie es propiedad de nadie”

Una vez más, ha vuelto a agitarse la polémica que envuelve a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, en escandalosos señalamientos por su vida sentimental.

Nicolás, a quien hace poco la Fiscalía comenzó a investigar, por, supuestamente, haber recibido dinero de exnarcotraficantes en plena campaña electoral, regresó al ojo del huracán luego de que Laura Ojeda, su actual pareja, aceptara que el amor entre ambos nació en medio de una infidelidad a Day Vásquez, su expareja y amiga de Laura.

Al inicio se rumoraba que Nicolás y Laura, quienes ahora esperan un hijo, habían engañado a Day, pues Ojeda, hasta el momento, no había dado una respuesta clara.

Sin embargo, tras varios comentarios en su contra, esta ha vuelto a hablar del tema y confirmó su infidelidad, asegurando que si bien había faltado a un pacto de amigas, Vásquez no había sido una buena amiga.

“Sí, incumplí un código ‘de amigas’... es un error para la sociedad, pero que se sienta mal ella por lo que me hizo a mí y a él. Ella no fue una verdadera amiga. Además, nadie es propiedad de nadie, cada quien está donde quiere. Tuyo es lo que no tienes que pedir y tuyo es lo que nadie te quita”, dijo la abogada y modelo en sus historias de Instagram.

De la misma forma, manifestó que su relación con Nicolás Petro ha sido una “locura” afirmando lo mucho que se aman: “Yo dije es una locura bonita y de ahí salió nuestro dicho. Yo nunca había vivido con nadie, me daba pavor porque vivía sola hace mucho tiempo, pero todo fue inesperado y una cosa fue llevando a la otra, así de rápido porque soy de extremos cuando me entrego, me entrego y la fuerza del amor puede con todo”.