Laura Ojeda reveló cómo empezó su relación con Nicolás Petro

Además de eso, Laura manifestó que se encuentra enamorada y pasando por uno de los mejores momentos de su vida, aunque no esperaba ser mamá tan pronto. “7 u 8 meses llevo con Nicolás. Lo que jamás pensé es que él fuera a ser el papá de mi hijo. Nunca lo pensamos y fue inesperado. Nunca me había enamorado, esta vez sí siento que me enamoré completamente” .

Por otro lado, también le envió un mensaje a las personas que la han juzgado poque creen que está con Nicolás solo por interés.

“Tengo mis cosas siempre me las he ganado trabajando y nunca la he tenido fácil. Están muy equivocados porque tengo mi carrera, tengo nexos familiares y no soy una persona que está acostumbrada a lo fácil”.

Finalmente, Laura argumentó que cree totalmente en la inocencia de su pareja y en que se hará justicia.

Cabe señalar que el pasado viernes la pareja reveló a través de un post de Instagram el sexo del bebé que se encuentran esperando.