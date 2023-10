El 25 de abril de 2022, Elsy Mireya Pinzón Barrera, quien trabajó durante 25 años con el polémico exsenador y exembajador Armando Benedetti, declaró ante la Fiscalía 4 de Lavado de Activos en contra de la hoy directora del Departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabia.

En la diligencia judicial, la mujer reveló que la entonces asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, de Armando Benedetti, le habría robado una tarjeta de crédito con la cual habría hecho compras en España. “El registro migratorio confirma que Elsy Mireya estaba en Colombia. ¿Qué hace la tarjeta dando tumbos en España?”, habría cuestionado la fiscal del caso, según pudo establecer Cambio.

“Yo tuve un problema con una asistente de mi jefe porque cogió mi tarjeta atrevidamente. Yo estaba sentada en la plenaria cuando, pum, me llegó una alerta de que me habían cogido mi tarjeta. Pero cómo, si estoy sentada, tengo mi billetera; y al otro día le dije al mensajero: 'venga, Giovanny', hicieron una compra de 400, 500. Me dijo: 'Elsy, ¿por qué no vamos a Fallabela y averiguamos?' Llegué a Fallabela, le dije: 'mire, señorita, a mí me hicieron una compra y no sé quién; yo estaba en mi oficina, con mi bolso, sentada. Y entonces, me dijo: 'redácteme una carta y yo miro a ver'. La redacté y ¡oh sorpresa!... Eso fue en junio o julio que me hicieron la compra y nadie me dijo nada; cuando pum, un día estaba en mi apartamento y me llamaron de Fallabela y me dijeron: 'buenos días, doña Elsy, es para darle reporte de quién le hurtó su tarjeta'. Me dijo: 'Laura'. Pero es que mi hija se llama Laura, pero mi hija no tiene esas costumbres. Cuando pum, Laura Sarabia... Es una asistente de mi jefe. La llamé y le dije qué grave eso, me parece de quinta”, habría afirmado la mujer, según la revista.

La hoy exjefa de gabinete le habría pagado a Elsy Mireya Pinzón Barrera los gastos que habría hecho con su tarjeta de crédito, según dijo ante la Fiscalía en 2022.

La mujer fue vinculada formalmente a una investigaciones por presunto lavado de activos, pues entre 2008 y 2018 realizó operaciones financieras en Suiza, China, Estados Unidos, Francia, España y Panamá, por un valor superior a los $1.170 millones.