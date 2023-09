Laura Sarabia se posesionó como directora de Prosperidad Social mientras piden cárcel para implicados en 'chuzadas'

Su regreso a la Casa de Nariño se da en medio de varios cuestionamientos, pues tanto la Fiscalía General de la Nación como la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral, CNE, la investigan por el uso indebido del polígrafo de Palacio de Gobierno y por presunta financiación ilegal a la campaña Petro Presidente.

Sarabia llega a este despacho, que tiene un presupuesto que supera los $8 billones, a reemplazar a su antecesora Cielo Rusinque, quien salió del cargo para ocupar, inicialmente, la Jefatura de Gabinete. Pero por decisión del mismo presidente Gustavo Petro, ella fue apartada del Gobierno Nacional.

De mujer de confianza a mujer cuestionada

Los escándalos de quien fue la asesora del exsenador Armando Benedetti y que pasó a ser su enemiga política en poco tiempo, iniciaron este año cuando Marelbys Meza, la exniñera de su hijo, reveló que fue sometida al uso del polígrafo del Edificio Galán de la Casa de Nariño.

En medio de su relato, la mujer dijo que le quitaron el celular, la incomunicaron y que incluso entró a Palacio de Gobierno sin pasar por los filtros necesarios de seguridad.

La exniñera contó que todo inició a finales del mes de enero cuando en la casa de Laura Sarabia se perdió un maletín con al menos $30 millones y consideraron que Meza habría sido la responsable de la desaparición del dinero.

Tras este hecho, que ocasionó más de una semana de 'turbulencia' en la Casa de Nariño, se conoció que el entonces embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien fue jefe legislativo de Sarabia, pagó viáticos a Marelbys Meza para conversar en el vecino país sobre sus revelaciones.

Benedetti confirmó esa versión y dijo que todo había sido para poder solucionar el problema entre ella y la entonces jefa de Gabinete, que en el corto tiempo se convirtió en la mujer más importante de la Casa de Nariño.

"Los $15 mil millones"

El hoy exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, volvió a estar en el ojo del huracán hace unos meses por una serie de audios revelados por la Revista Semana, en los cuales se le escucha hablar en contra del Gobierno de Gustavo Petro, lanzar duras amenazas a los funcionarios y hasta comentar sobre la financiación de la campaña presidencial del Pacto Histórico.

En el material auditivo, el polémico congresista le reclamó a la también saliente jefa de Gabinete, Laura Sarabia, por haberlo hecho esperar dos horas para que fuera atendido por el presidente Gustavo Petro, cuestionó por qué no le daban prioridad en la Casa de Nariño, si él había organizado más de 100 reuniones además de haber buscado hasta $15 mil millones para la campaña.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia en los audios publicados por Revista Semana.