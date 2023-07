Laura Sarabia y Armando Benedetti fueron citados a declarar por el Consejo Nacional Electoral

Los magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE, Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) expidieron un auto con fecha del 4 de julio en el que citan a declarar a Laura Sarabia y Armando Benedetti.

Ambas citaciones se programaron para el martes 18 de julio. La de Benedetti será a las 9:00 am mientras que la de Sarabia se hará a las 2:00 pm en la sede del CNE.

La entidad además le ordenó a la Registraduría entregar una “copia íntegra del listado de los testigos electorales reportados en el año 2022 por la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la coalición Pacto Histórico y en donde se especifiquen, nombres completos, números de identificación, departamento, municipio, zona, puesto, mesa y los datos de contacto de los mismos, tales como dirección, correo electrónico y teléfono”.

El documento también estipuló que se requiere la cooperativa que prestó dinero para la campaña presidencial. “Confiar Cooperativa Financiera, para que remita con destino al expediente CNE-E-DG-2023-002164, (i) certificación de la apertura de las cuentas únicas bancarias No. 400000535 y 400000543; (ii) los datos de los titulares y; (iii) copia íntegra de los extractos bancarios correspondientes a los ingresos y egresos administrados en los productos financieros por concepto de la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico”.

Así las cosas, se otorgó un plazo de cinco días calendario para que se entregue dicha información para avanzar en el proceso que se adelanta en el Consejo Nacional Electoral.

Los magistrados pidieron la información relacionada “con la apertura y manejo de las cuentas bancarias de la campaña en mención, en el ejercicio de la función de vigilancia atribuida al Consejo Nacional Electoral en el artículo 265 Constitucional y lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 130 de 1994 que confiere la facultad de inspección a esta Autoridad sobre la contabilidad de las entidades financieras”.

El escándalo que fracturó al Gobierno

Vale la pena recordar que el mes pasado, la Fiscalía General de la Nación citó al exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti a declarar por audios revelados en Semana, puntualmente sobre sus afirmaciones sobre una presunta financiación ilegal de la campaña del presidente Gustavo Petro.

En este material se escucha a Benedetti con un tono brusco y consciente de lo que dice y sabe, enlodando permanentemente a Laura Sarabia, quien fue su aliada, subalterna, y al parecer, ahora enemiga.

Asimismo, se despachó contra el jefe de Estado, asegurando que gracias a él fue que Petro llegó a la presidencia de Colombia.

Todo comenzó cuando, según Benedetti, solicitó una cita con el presidente Gustavo Petro y lo dejaron tres horas plantado. Acción suficiente para, según él, sentirse humillado y reclamarle con dureza a Laura Sarabia, exjefe de gabinete de Petro.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia.

“Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hij..., quién fue el que puso la plata? No me jodan la hij... vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier [fue] una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente””, sostuvo.

Entretanto, la Procuraduría ha solicitado la comparecencia juramentada del embajador Armando Benedetti el próximo 21 de junio en relación al proceso en curso contra Nicolás Petro, hijo del presidente, por presuntamente recibir fondos de manera irregular para financiar la campaña presidencial de su padre.

El objetivo del ente investigador es obtener el testimonio del exembajador sobre este incidente en el marco de la investigación abierta contra Nicolás Petro debido a las denuncias de su exesposa Day Vásquez.