El saliente embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, a quien el mismo presidente Gustavo Petro le pidió la carta de renuncia en medio de un escándalo que involucra polígrafos, 'chuzadas' y hasta amenazas, continúa estando en el ojo del huracán, esta vez por una serie de polémicos audios en los cuales se le escucha lanzar duras advertencias al Gobierno Nacional.

En medio del material auditivo, revelado por la Revista Semana, el exdiplomático le dijo a la entonces jefa de Gabinete, Laura Sarabia, que leyera qué había sido el denominado Proceso 8.000, en el cual el expresidente Ernesto Samper habría recibido dineros del narcotráfico para financiar su campaña presidencial.

“En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé que es esa mondá, tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa Proceso 8.000 y por qué empezó. Ahí está la clave de todo lo que te va a pasar. Y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje, es una respuesta a una forma de hijueputas de ustedes, es una respuesta a una hijueputada, no es chantaje todavía”, dijo Benedetti a Laura Sarabia en los audios.

El exembajador, que fue muy cercano al mismo presidente Gustavo Petro y a Sarabia, con quien trabajó durante varios años en el Legislativo, hizo referencia al Proceso 8.000 luego de afirmar que él se había encargado de conseguir hasta $15.000 millones para el financiamiento de la campaña presidencial en 2022.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia, en uno de los audios publicados por Semana.

Tras estas afirmaciones, desde diferentes sectores políticos continuaron llegando cuestionamientos al Gobierno Nacional. Incluso dijeron que este episodio sería el Proceso 15.000.

"Petro ya reclama los privilegios del elefante y todo, tristemente, vuelve a empezar. Siguen vigentes las solidaridades del Proceso 8.000, a las que ahora se sumarán las solidaridades sinvergüenzas del ya llamado proceso 15.000", dijo el excandidato presidencial de Salvación Nacional, Enrique Gómez.

En ese mismo sentido opinó el exsenador Gabriel Vallejo. "Samper debe estar feliz. Por fin alguien va a superar los escándalos que se vieron en su Gobierno. Por fin el proceso 8.000 pasará a un segundo plano".