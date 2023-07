Leticia, epicentro del ‘gran acuerdo’ de la Amazonía

Los ministros de Ambiente de los ocho países que forman el bioma amazónico se reunieron este fin de semana en Leticia, capital del Amazonas, para avanzar hacia “un gran acuerdo para evitar el punto de no retorno en la Amazonía”.

Con el fin de buscar que “las acciones conjuntas de los ocho países no se queden en el discurso, sino que pasen a la acción con estrategias contundentes” los responsables de Ambiente de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela hicieron un “llamado de urgencia” para encontrar respuestas que garanticen la protección de esta reserva natural.

“Debemos ganar gobernabilidad en la Amazonía y eso se construye generando oportunidades para las comunidades a través de una economía que restaure la selva sistemáticamente, que tenga una salida clara en productos maderables y no maderables”, indicó la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

La funcionaria agregó que también se tiene que trabajar en conjunto para la investigación criminal frente a las mafias que están deforestando la selva.

En esta línea también se expresó su homóloga peruana, Albina Ruiz: “La única manera de salvar la Amazonía es que trabajemos en conjunto todos los países y generemos cadenas productivas sostenibles”.

Por su parte, el ministro de Ecosocialismo de Venezuela, Josué Lorca, indicó que esperan de esta cumbre “aportar de manera concreta a todas las propuestas para construir una Amazonía segura, de paz y de todas y todos los suramericanos”.

Mientras que el ministro de Ambiente y Agua de Bolivia, Rubén Méndez, consideró: “La visión que tenemos es que las normas y estrategias que podamos crear tienen que ser definitivamente punitivas, no podemos dar tolerancia a la depredación, a la deforestación, a vulnerar los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía”.

Protección de la selva

Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Brasil, Lula Da Silva, llegaron este sábado a Leticia, en donde participarán en el cierre de una reunión técnico científica, en la que se busca acordar una estrategia para garantizar la integridad del ecosistema amazónico.

Esta fue una preparatoria para la cita de los próximos 8 y 9 de agosto en Belén do Pará que busca “rescatar” los principios del Tratado de Cooperación Amazónica de 1978.

“Esta es la primera vez en la historia que Brasil y Colombia comparten gobiernos progresistas y que comparten el compromiso de poner a la Amazonia en el centro de las discusiones”, dijo al inicio de su intervención el presidente de Brasil, quien agradeció el liderazgo que tuvo Colombia en la organización de este encuentro, en la que también participaron cientos de representantes de pueblos indígenas, comunidades locales, cooperantes internacionales, entre otros.

De acuerdo con Lula, los países amazónicos tienen dos grandes retos. El primero de ellos es el fortalecimiento de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca) pues, como aseguró, “no ha recibido la atención suficiente”.

El segundo gran reto, de acuerdo con el mandatario de Brasil, es de carácter político y consiste en construir una visión conjunta de la Amazonía, de la cual hacen parte ocho países de Sudamérica.

Sobre este segundo reto, el presidente colombiano aseguró que en la reunión que se llevará a cabo en Belém do Pará entre el 8 y 9 de agosto, se deberá “empoderar a la Otca, ponerla a hablar común”. Petro agregó que también es necesario que los ocho países que hacen parte del bioma amazónico tengan un discurso común en la próxima cumbre de cambio climático de la ONU, que tendrá lugar del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubái.

Plan estratégico

Según Minambiente, evitar el punto de no retorno de la Amazonía es la meta común para trabajar conjuntamente entre los ocho países que conforman el bioma amazónico; para ello, se planteó la necesidad de crear un plan estratégico para la Amazonía.

Para evitar ese punto de no retorno, Colombia propuso la deforestación cero a 2030, alternativas económicas y sociales o formalización de cierta minería con unas prácticas que no contaminen, reconocer el ciclo del agua en la Amazonía, la participación vinculante y el empoderamiento social y no ampliar la frontera de extractivismo de hidrocarburos en la región.

“Sin Amazonía no hay viabilidad de la Nación colombiana porque no va a haber agua en los Andes, si no hay agua en los Andes y el Caribe, el 75 % de la población está en riesgo, por eso para nosotros este es un tema de supervivencia nacional”, advirtió la ministra sobre la deforestación y el agua contaminada en el bioma.

Además, Muhamad mencionó que la Amazonía es para muchos de los países una frontera olvidada, con gran inequidad social y sin presencia del Estado que deja vacíos de gobernanza.

“Hoy desafortunadamente viene un proceso de dominio de grupos armados, de crimen trasnacional que van ganando poder y que amenazan los procesos de equidad, los ecosistemas y la misma constitución de los estados nacionales”, señaló.