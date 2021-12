Ley de Garantías no impactaría Hidroituango

El próximo 28 de enero comenzará a regir la Ley de Garantías y el Estado se prepara para el cierre de la contratación directa. Andrés Omeara, director de Colombia Compra Eficiente, dialogó con EL COLOMBIANO sobre los avances de la entidad, Hidroituango y cómo va la contratación en Medellín y Antioquia.

¿Qué deben hacer los interesados en hacer parte de procesos contractuales, con miras a que empiece a regir la Ley de Garantías?

“El Secop opera las 24 horas del día y en Ley de Garantías también lo hará. Durante ese tiempo, los mandatarios y las entidades públicas pueden celebrar contratos en procesos competitivos de licitación, selección abreviada, concurso de méritos y mínima cuantía. Lo que se limita es la contratación directa. En Colombia Compra Eficiente creamos una plataforma para que los colombianos puedan hacerle seguimiento a la transparencia contractual de los convenios interadministrativos que se firmen con Ley de Garantías”.

Si Hidroituango va acontratar con un nuevo consorcio, ¿lo afecta la Ley de Garantías?

“La Ley de Garantías no impide que las entidades ejecuten recursos públicos. Lo que no pueden realizar es contratación directa y, en el caso de Hidroituango, refiriéndose a una entidad con una ejecución de recursos tan importante, no sería contratación directa, sino por los procesos competitivos que mencioné”.

¿Cómo está la contratación en Medellín y Antioquia?

“En ambos, la modalidad de contratación directa representa el 82 % del total. En el caso de Medellín, hablamos de 2 billones 315.000 millones de pesos, cuando toda la contratación de la ciudad en 2021 ha sido de 2 billones 828.000 millones. Si hablamos de Antioquia, es 1 billón 821.000 millones de pesos en esa modalidad, del total de 2 billones 220 millones contratados”.

¿En qué municipios han detectado irregularidades?

“El aumento en la pluralidad de oferentes supera el 333 % con nuestros pliegos tipo, pero hay que llamar la atención a algunos municipios que al parecer no vienen cumpliendo con los pliegos tipo por procesos contractuales de obra pública: Girardota, en seis icitaciones; Apartadó, en cinco; Arboletes (4), Briceño (4), Chigorodó (3) y Uramita (3)”.

¿Qué pasa con los municipios sin acceso a Secop II?

Ese es un asunto relacionado con conectividad, no con Colombia Compra Eficiente, porque nosotros no tenemos esa competencia. Tenemos un Secop II con más del 70 % de toda la contratación del país, donde todo ciudadano puede conocer desde la etapa de contratación hasta la liquidación