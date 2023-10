Leyva califica como una “pena” que presidente de JEP no conozca acuerdo de paz

El canciller Álvaro Leyva cuestionó duramente este sábado al presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal, por haber asegurado que así como el presidente Gustavo Petro pide respetar el acuerdo de paz con las Farc, igualmente debe hacerlo con la JEP.

En concreto el canciller escribió desde su cuenta de X que el “Comunicado 123 de la JEP ayer, fruto del desconocimiento de su Presidente del significado de una Declaración Unilateral de Estado ante el Consejo de Seguridad. Pena.@petrogustavo Jefe de Estado está obligado a cumplirla y hacerla cumplir. In claris non fit interpretatio”.

Leyva en particular se refirió al comunicado en el cual el magistrado Vidal señaló que: “El Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera creó un órgano judicial, la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), independiente de todos los poderes públicos. La JEP está encargada de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario cometidas con ocasión del conflicto armado y ocurridas hasta el 1 de diciembre de 2016”.

Le puede interesar: Fomentan ley para reconocer la prostitución como trabajo formal

Resaltó en el comunicado el togado “desde sus inicios, la JEP ha tomado decisiones con absoluta independencia de todos los poderes públicos, únicamente sometida a los mandatos de la Constitución Política y a las normas que rigen el Estado de Derecho” y en particular destaca que “el hecho de que la JEP haya sido creada en virtud del Acuerdo Final de Paz no les confiere tutoría alguna sobre su gestión a las partes firmantes del mismo. Por lo tanto, al Gobierno y a las extintas Farc-EP no les está permitido emitir órdenes y orientaciones sobre el sentido de las decisiones de la JEP”.

La declaración del presidente de la JEP se cerró indicando que “los ciudadanos, las instituciones y las personas sometidas a la JEP tienen distintos mecanismos para controvertir las decisiones de la jurisdicción, tal como lo contemplan las normas que regulan a la Jurisdicción Especial para la Paz y el ordenamiento constitucional colombiano. Esas opciones siempre han estado abiertas. Esto es muy distinto a que una persona o institución ejerza tutoría sobre las decisiones y el funcionamiento de la Jurisdicción. Respetar el Acuerdo Final de Paz es también respetar la autonomía de la JEP”.