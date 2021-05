Liberales piden que se hunda la Reforma a la Salud por “dañina”

La reforma a la salud tendría los días contados en el Congreso para mantenerse viva. Este jueves se conoció la postura del Partido Liberal en la cual solicitan que se hunda dicho proyecto por ser dañino para el sector de la salud, con lo cual serían más los votos negativos que positivos que tendría el proyecto al momento de votarse.

La reforma se está discutiendo en el seno de las comisiones VII de Senado y Cámara, en donde tiene mensaje de urgencia, pero aunque lleva desde marzo pasado con prioridad han sido más los obstáculos que los avances que los avances que se han tenido.

En la comunicación enviada a la presidencia de la Comisión VII, el liberalismo (26 representantes a la Cámara) consideran que “el presente proyecto de ley no mejora el acceso a los servicios de salud, no soluciona el problema de deudas dentro del sistema, profundiza el negocio de la salud por medio de oligopolios de intermediarios financieros y finalmente lleva a la privatización del sistema no solo en la inversión de los recursos, si no en la contratación de salud que realicen las entidades públicas”.

Indican que ante esa situación “solicitamos el retiro de este proyecto de ley que se encuentra en completa desconexión con el país de hoy, y de ser ignorada nuestra solicitud anunciamos nuestro voto negativo a este proyecto”.

Al respecto el representante a la Cámara, Alejandro Vega, sostuvo que “no acompañaré ninguna reforma a la salud que no esté previamente concertada con profesionales del gremio. Ellos deben tener la primera palabra. Radicamos con 25 colegas la solicitud de archivo que esperamos prospere en las Comisiones Séptimas Conjuntas”.

El senador independiente, Rodrigo Lara, también se distanció de la reforma a la salud, “los cambios introducidos al proyecto de ley ya no reflejan mis convicciones y por ello seguir acompañándolo iría en contra de mi conciencia y mis convicciones sobre la justicia en nuestro sistema de salud”.

Desde el Partido de la U, el senador Berner Zambrano, planteó que “encuentro que la versión presentada para el debate en Comisión, muestra algunas modificaciones con cuyo alcance legal no comparto, al mismo tiempo ante las múltiples voces de conocedores de la salud en nuestro país que manifiestan que el Proyecto sea retirado; por lo anterior citado, me es imposible continuar acompañando esta iniciativa”.