Listo nuevo fiscal en caso Uribe: Andrés Palencia decidirá si acusa o no al expresidente

Tras la determinación del Tribunal Superior de Bogotá, que en segunda instancia se negó a precluir la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuesto soborno de testigos y fraude procesal, este jueves se conoció el nombre del fiscal que asumirá el proceso en reemplazo de Javier Cárdenas. Se trata de Andrés Palencia, fiscal delegado ante la Corte Suprema.

El funcionario –quien ha ganado reconocimiento por asumir casos mediáticos, como el de Óscar Iván Zuluaga o Luis Alberto Monsalve Gnecco–, será el encargado de determinar, con base en el material probatorio, si insiste en la preclusión del caso o, por el contrario, si halla elementos suficientes para acusar al exmandatario.

El cambio de fiscal es un requisito tras la determinación del Tribunal Superior de Bogotá, luego de que el fiscal Javier Cárdenas hubiese pedido precluir el proceso. Justamente, Palencia es el tercer fiscal que encara el caso, tras la investigación que inicialmente llevó Gabriel Jaimes y luego Cárdenas.

El nuevo fiscal del caso Uribe asumió hace casi un año, el pasado 2 de diciembre, como delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior, tras ser durante nueve meses director seccional de Fiscalías del César.

En su hoja de vida reposa experiencia por más de 15 años como juez penal municipal, auxiliar de magistrado, juez penal contra bandas criminales, juez de ejecución de penas y medidas de seguridad y juez penal del Circuito con Funciones de Conocimiento.

A principios de mes, Uribe Vélez se negó a escuchar la decisión final del Tribunal Superior de Bogotá de no precluir el proceso que adelanta la Fiscalía en su contra y que completa ya casi 5 años. Un día antes, a la lectura del fallo, el exmandatario anticipó que sería llamado a juicio, por lo que a pocos minutos de haber iniciado la audiencia, Uribe se presentó y solicitó permiso para retirarse.

El magistrado Carlos Andrés Guzmán le dijo que no era necesario que estuviera presente, pero antes le aclaró que la decisión quedó plasmada en un folio de 270 páginas y se tuvieron en consideración más de 972 pruebas. Finalmente, el expresidente se desconectó de la sala virtual.

Sin embargo, Uribe no tenía del todo la razón, porque por ahora no lo han llamado a juicio. Lo que hizo el Tribunal fue decirle a la Fiscalía que el caso no podía precluir, no se podía cerrar, porque no se había investigado lo suficiente para resolver todas las dudas. Razón por la cual los magistrados le ordenaron al búnker seguir con las pesquisas hasta llegar a una conclusión, ya sea para acusar al expresidente y llevarlo a juicio, o ya sea para pedir de nuevo la preclusión, pero con mayores fundamentos.

El caso contra Uribe se remonta a 2014, cuando el senador Iván Cepeda lideró un debate de control político contra su entonces colega en el Congreso por presuntos nexos paramilitares. En ese momento, el expresidente se levantó de la sesión y aseveró que iría a la Corte Suprema a entregar pruebas de que Cepeda había presionado a exparamilitares para hablar en su contra. Pero el alto tribunal le dio un giro al caso y en lugar de investigar a Cepeda, le abrió un proceso a Uribe.

La determinación de no permitir precluir el caso Uribe se produce cinco meses después de que la juez 41 de Conocimiento de Bogotá, Laura Barrera, hubiera fallado en el mismo sentido. Ella fue más allá y dijo que existían elementos probatorios que, “con probabilidad de verdad”, demostrarían las presuntas conductas delictivas de Uribe en calidad de “determinador”.