Llegada del cartel mexicano de Jalisco, causa del horror que ha vivido Buenaventura

La imagen de la piscina parece sacada de otro mundo; fue como si tomaran un pedazo de una vivienda estrato 6 y lo dejaran caer atrás, en uno de los barrios más pobres de Buenaventura, donde no hay calles pavimentadas y el temor asoma por las cortinas ante la presencia de extraños.

Se suma a esa preocupación el hecho de que vienen en aumento los casos de personas desaparecidas. En lo corrido del año, y pese a que hay un subregistro por falta de denuncias, se han reportado 25 casos de personas de las que no se conoce su paradero.

“Podríamos decir que aquí las familias se están jugando un ping-pong, porque son gente que viven en un barrio, pero se desplazan hacia otro porque en Buenaventura no contamos con un centro albergue para atender la cantidad de familias que huyen de los diferentes conflictos”, explica el personero distrital Edwin Patiño.

Libardo* ha logrado mantenerse en el barrio porque cuando estas bandas citan a reuniones obligatorias, con la amenaza de que deben salir quienes no acaten el llamado, a unas asiste él y a otras envía a su hijo. “Si uno no va a una reunión, dicen que es simpatizante de la otra banda, lo declaran objetivo militar y le toca irse”.

“Mucha gente llega al Ministerio Público y dice: personero es que ‘se llevaron a mi hijo’, ‘Se llevaron a mi hermano’, ‘Ya lleva tres o cuatro días desaparecidos’, y uno les dice que denuncien para activar la ruta, pero la gente no lo hace. Lo que dicen es: ‘Yo le dejo la información, pero no me atrevo a colocar una denuncia”, explica el personero Edwin Patiño.

La última de las reuniones convocadas por los hombres de alias Robert fue hace un mes, donde les anunciaron a los vecinos que vienen días peores porque el objetivo de La Empresa, Los Chiquillos o la Banda de Robert, “es matar a Bustamante (Diego Fernando, alias Diego Optra, el jefe de los Shottas)”, y que hasta que eso no ocurra, no habrá paz en Buenaventura”.

“No recuerdo haber visto que los del Nuevo Amanecer se metieran al Carlos Holmes. Los hombres de ‘Robert’ creen que de aquí mismo los ayudaron y esa reunión era para advertir que el que escondiera a uno de ellos acá, se tiene que ir del barrio”, relata Libardo*.

Para agravar aún más la situación, los Shottas les ofrecieron más dinero a los jóvenes que se fueran para su organización y tres o cuatro de ellos se fueron del Carlos Holmes para sumarse a ese grupo y vinieron entonces las venganzas y las retaliaciones.

Alias Robert había sido capturado en el 2017 por el delito de homicidio y ha estado al frente de actividades delictivas como narcotráfico, extorsión y desaparición forzada, a través de las llamadas ‘casas de pique’.

Cuatro meses han transcurrido entre hostigamientos y balaceras, hasta que hace un par de semanas apareció un primer video del denominado cartel Jalisco Nueva Generación, en el que un hombre con el rostro cubierto le anuncia a alias Robert que no van a descansar hasta matarlo.

“Señores, somos del Cartel de Jalisco y venimos contra alias Robert y todo aquel que le esté haciendo la copia a este hp... Venimos durísimo y te vamos a entrar con toda... Te vas a morir y mirá lo que tenemos para matarte...”, dice el hombre sobre una cama llena de enormes fajos de billetes y con la foto de ‘Robert’ en su otra mano.

La respuesta a esa intimidación, a inicios de la semana pasada, es el video que el país y el mundo conocen en el que hombres de ‘Robert’ aparecen con armas largas asegurando que Jalisco no es en Colombia, que es en México, y recorriendo las calles de los barrios Carlos Holmes y Bello Horizonte.