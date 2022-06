“Lo de la APP del Río Magdalena se veía venir”: Pumarejo

Manifestaron que eso se veía venir porque desde un comienzo el Gobierno nacional estuvo mintiendo para la adjudicación de la misma.

Tras esta situación, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, se reunió este jueves con los representantes de los gremios de la ciudad para definir las acciones que se implementarán, tras declararse desierta la adjudicación APP del río Magdalena.

A la reunión asistieron el secretario de Desarrollo Económico, Ricardo Plata; el jefe de la Oficina de Asuntos Portuarios, José Curvelo; el director ejecutivo de Asoportuaria, Lucas Ariza; el presidente de la Sociedad Portuaria de Barranquilla, René Puche; el vicepresidente del Grupo Horizontal – Petromag, Clemente Fajardo Chams; el gerente de Palermo Sociedad Portuaria, Ricardo Román; el director de la ANDI Atlántico, Alberto Vives; el director ejecutivo CCI, Héctor Carbonell; el director ejecutivo del Comité Intergremial, Efraín Cepeda, y el director de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández.

“Lo importante es que el Puerto de Barranquilla es un sistema que comprende muchas empresas portuarias, un gremio fuerte y que cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Barranquilla para hoy decir que el puerto seguirá creciendo, será sostenible y estará listo para atender las demandas de Barranquilla y del mundo”, dijo inicialmente el alcalde Jaime Pumarejo.

Anotó que “las conclusiones que tenemos hoy tras la no presentación de oferentes para la APP del río, la oferta para construir la APP del río Magdalena son las siguientes: primero: estaba previsto que esto podría ocurrir; segundo: venimos trabajando con el sector portuario y gremial para entender cuáles serían las alternativas en caso de no presentarse ofertas, que era una posibilidad”.

“Esas propuestas hoy las estábamos refinando, las compartimos con el Gobierno nacional y esperamos que la otra semana ya tengamos una hoja de ruta para definir cuál es el futuro del Puerto de Barranquilla, del mantenimiento del canal de acceso y de garantizar a largo plazo que podamos tener un entendimiento del río, unos estudios que se actualicen año tras año y que al mismo tiempo sepamos que a largo plazo vamos a tener el dragado necesario, las obras rígidas necesarias y que no estaremos en este viacrucis de año a año estar pidiendo el mantenimiento y la carga operacional”, sostuvo.

Terminó diciendo que “hay una hoja de ruta, la conocerá la ciudad y el país en el momento en que tengamos un consenso del Gobierno nacional, pero lo importante es que no estábamos cruzados de brazos esperando la solución, sino que el sector portuario en conjunto con los gremios y el Distrito de Barranquilla estaban trabajando en una solución desde antes de este impase”.

Clemente Fajardo, presidente del consejo directivo de la Asociación de Portuarios, manifestó que para la agremiación no es una sorpresa que lo que pasó con estos oferentes no los afectó tanto y más bien celebró que no se hubiese celebrado el proyecto como lo tenía previsto el Gobierno nacional. “

Este fue un proyecto mal estructurado. Lo que mal empieza, mal termina. Desde el 11 de agosto del año 2018 nos llenaron de mentiras y las mentiras fueron corroboradas una vez más y ese proyecto que el Gobierno tenía publicado iba a ser nefasto para Barranquilla y para el río Magdalena. En buena hora no se presentaron las empresas, en buena hora los grandes dragadores no le cerraron los números y no se presentaron”, afirmó Fajardo.

Entre las fallas que tenía el proyecto destacó: “lo primero es la capacidad de los equipos que se requerían, las dragas eran muy pequeñas para las necesidades del canal de acceso en temas específicos; la falta de obras fundamentales que nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo y en tema de cómo compartían los riesgos entre los privados y el sector público, que iba a terminar, a la postre, haciendo que pagáramos por obras que no estaban bien hechas y al contratista no se le podía hacer mayor exigencia”.

Sobre lo que viene en el futuro cercano para el puerto indicó que “venimos con los contratos tradicionales de dragado. Tenemos uno en curso, que se está ejecutando. Por lo pronto estos contratos van a seguir su curso y nosotros desde Barranquilla debemos resolver el tema, buscar una solución con adelanto de contraprestación, algún tipo de estructura público-privada desde lo local para poder darle solución a esta problemática”.

El senador José Name Cardozo también se pronunció al respecto y dijo que “tenemos más de 20 años soñando con el cumplimiento de la vieja promesa de la recuperación del Río Magdalena, a través de una Asociación Público Privada (APP) y hoy una vez más nos vuelven a fallar. Le creímos al Gobierno, que por fin tendríamos una APP que diera solución al problema de navegabilidad del río, pero nos incumplieron nuevamente”.

“No entendemos cómo teniendo una ministra barranquillera en la cartera de Transporte, el proyecto de la APP del Río, haya terminado de esta manera. Las modificaciones de última hora al pliego de condiciones, los cambios en el cronograma y las dudas sobre su estructuración, venían menguando la confianza, pero no imaginábamos que el fracaso fuera tal que no se presentará ningún proponente”, apuntó en el comunicado.