“Lo esperaré afuera de la mina hasta el final, lo amaré por siempre”: Esta es la angustiosa búsqueda de mineros atrapados en Amagá (Antioquia)

El minero dice que ese es un trabajo “para hombres”, muy duro. Dentro de la mina, la montaña suda y la humedad golpea la cara como una ofensa. Hay lugares tan estrechos que toca gatear o arrastrarse. Por eso es tan complicado salir si algo ocurre. La premura y la angustia no son suficientes para abandonar las entrañas de la tierra.

Los que estaban más cerca de la superficie alcanzaron a correr hasta la boca. Pero seis mineros, los que estaban en la parte más baja, no alcanzaron a salir.

La dificultad en las labores de rescate radica en que la parte baja de la mina quedó bajo el agua. No se sabe, ni se puede calcular, cuánta agua inundó lo más profundo. Los bomberos, liderados por la Agencia Nacional Minera y Salvamento Minero, instalaron dos mangueras que comenzaron a evacuar el líquido.

Zurly, pese a que no durmió un minuto durante la noche, comentó que se iba a ir hasta el final. “Acá voy a estar y a él lo voy a amar siempre”, dijo, en medio del silencio casi inquebrantable de los demás familiares.

La mayoría de las personas no quieren hablar de lo sucedido. Hasta la tarde estaban a la espera de noticia de sus familiares.

Rubén Darío Gómez es uno de los socios de la mina Nueva Nechí. Adquirió el predio en 2020, pero la mina tiene, según sus cuentas, 50 años de explotación. Gómez dice que es una mina seca, en la que ni siquiera vale la pena tener una motobomba grande. Por eso la inundación los sorprendió.

La hipótesis, que más parece una certeza, es que cerca de Nueva Nechí había una mina abandonada que no fue reportada. Es decir, alguien penetró en la tierra, la explotó, la dejó inundar y no dijo nada. “Creemos que esto es culpa de unos trabajos abandonados y no registrados.

Al parecer, ellos traspasaron los linderos de la mina Nechí. En la topografía nuestra no había registro de esa mina. Entonces, cuando nuestros muchachos avanzaban, se encontraron con esa bolsa de agua de frente”, comentó Gómez.

Junto a Nueva Nechí hay un antecedente similar. Una mina vecina está sellada desde hace varios años, cuando hubo un accidente por una explosión que dejó 12 mineros muertos. Gómez comentó que en Amagá hay decenas de estas minas abandonadas, que guardan peligros como la emanación de gases o la acumulación de agua. El problema es que no hay información ni cartografías de las minas usadas que puedan generar riesgos. Así, los mineros están a la deriva, cavando a tientas, sin saber qué van a encontrar al otro lado de la roca.

Fernando Rodríguez, ingeniero de la Agencia Nacional Minera, fue el encargado de liderar la búsqueda. Comentó que, al ser minas desconocidas, no fue posible calcular el nivel del agua.

“Vamos ingresando a medida que el agua salga. Estamos haciendo unos planos para calcular cuánto tiempo podemos demorarnos, pero no hay nada claro”, dijo Rodríguez. Mientras declaraba eso, las familias seguían esperando en la casona.

Una mina de carbón, dicen los que en ellos trabajan, se asemeja a una cuadrícula de un pueblo. Hay una vía principal por donde bajan los malacates y los obreros. Cada 15 o 20 metros atraviesan otras vías, como si fueran calles.

Eso convierte a las minas en intrincados laberintos. Por eso, la esperanza de Zurly es que su esposo y los compañeros se hayan refugiado en una de esas “calles” alternas.

“La esperanza es lo último que debemos perder”, dijo uno de los familiares en la tarde de ayer, más de 24 horas después del accidente.

Hasta anoche, las mangueras seguían sacando el agua de las profundidades de la tierra. Los familiares, en colchonetas y sentados en sillas de plástico, esperaban la noticia final, conservando la esperanza.