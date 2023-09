Esta modalidad de fraude consiste en recibir llamadas pérdidas de números con indicativos diferentes al +57, que es de Colombia. Y cuando las personas averiguan de quién se trata, quien contesta no dice nada, no habla, tratando de retener la llamada para robar el mayor número de datos.

"Los estafadores enrutan la llamada a un costoso número de tarifa premium, y robarle su dinero. Si recibe llamadas pérdidas de países que usted no ha visitado o donde no tiene conocidos no regrese la llamada y bloquee el número", explicó el Banco Caja Social.

las llamadas son procedentes de países como Japón, Albania, Papúa Nueva Guinea, Mozambique o Bélgica.

Tenga en cuenta que la operación que roba datos se hace al azar y está afectando a todo el mundo.