Lo mataron a balazos y señalan a su exnovia de ordenar el crimen

Su cuerpo fue encontrado por un conductor de motocicleta que pasaba por la zona y le dio aviso a las autoridades.

Al parecer, según transeúntes que pasaban por el lugar, Mora se encontraba discutiendo con dos hombres que estaban en otra motocicleta y quien accionó el arma para acabar con su vida fue el parrillero.

Según informes de la Policía Metropolitana de Santa Marta, las investigaciones para dar con los responsables están en proceso.

Sin embargo, tres días después de su muerte por las redes sociales acusan a Keren Torregoza, quien fue la pareja sentimental del joven, de ser la autora intelectual del homicidio.

A través de unos ‘pantallazos’ publicados en Facebook, aparentemente queda evidenciado que fue la joven quien dio la última palabra al ordenar la muerte de Mora. Sin embargo, Keren declaró a distintos medios de comunicación que la información que se está difundiendo es completamente falsa y tienen como objetivo perjudicarla.

Cabe resaltar que el 24 de enero del presente año, la joven denunció al hoy occiso por maltrato.

“Hoy 24 de enero 2023 el señor José Mora atentó con mi vida, esta es la cuarta vez que recibo maltratos de él, siempre lo perdoné porque me juraba que cambiaría, siempre me buscaba arrepentido, la penúltima vez que me maltrató me mandó para la clínica de lo mal que me encontraba. Lo hago responsable de que cualquier cosa que me pase a mí y a familia, me cansé de sus maltratos, de sus faltas de respeto, me reservaré el resto por que a pesar de todo no quisiera un mal para su vida, pero espero que esto no le pase a ninguna más”, expresó la mujer en sus redes sociales en aquel entonces.

La joven aseguró que ambos habían quedado en buenos términos como amigos y habían dormido juntos el fin de semana anterior al homicidio. En una rueda de prensa, el coronel Yorguin Malagón Hernández de la Policía Metropolitana de Santa Marta, declaró que queda descartada la posibilidad de que Keren Torregroza estuviese vinculada con el asesinato de su expareja.